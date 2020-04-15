В Ингушетии высадили 325 деревьев в честь 75-летия Победы и 250-летия единения с Россией

МАГАС, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Сунжи (Ингушетия) высадили более 300 деревьев в городе в честь двух памятных дат - 75-летия Победы и 250-летия вхождения региона в состав России, которые отмечаются в 2020 году. Также мэрия намерена открыть после окончания пандемии коронавируса новую аллею в городе.

"К юбилею Победы на прибрежной благоустроенной территории участниками акции "Сад памяти" высажены 75 липовых деревьев - по числу лет, прошедших со дня окончания войны. Также в честь ознаменования 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России высажены 250 саженцев липы, съедобного каштана, клена и фундука", - рассказал ТАСС мэр Сунжи Хаваш-Багаудин Сапралиев.

По его словам, во время высадки деревьев участниками акции соблюдались все правила безопасности в связи с пандемией коронавируса. Также власти города намерены после окончания периода самоизоляции открыть новую аллею.

"После окончания режима самоизоляции состоится официальное открытие общественной территории вдоль реки Сунжа протяженностью более 300 метров. Это будет новая аллея Памяти и Славы, которая посвящена подвигу каждого человека, чей патриотизм и самоотверженность в период Великой Отечественной войны, подарили нам сегодня чистое небо над головой", - добавил мэр.

Акция "Сады памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.