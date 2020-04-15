В Северной Осетии высадили 19 тыс. саженцев дуба и ясеня в рамках акции "Сад памяти"

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 апреля. /ТАСС/. Саженцы красного дуба и ясеня высадили на территории Владикавказского и Ирафского лесничеств Северной Осетии в рамках Всероссийской акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минприроды республики.

"15 апреля в лесном фонде на территории Владикавказского и Ирафского лесничеств прошла акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади 18 га было посажено более 19 тыс. саженцев дуба красного и ясеня", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло при соблюдении всех правил и мер предосторожности в период пандемии коронавируса.

Всего в год 75-летия Победы в республике высадят 89 934 дерева. Они символизируют память обо всех участниках Великой Отечественной войны из Северной Осетии.

Акция "Сады Памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Северной Осетии. Всего на войну ушли более 89 тыс. жителей региона. Из них более 45,5 тыс. человек не вернулись, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в войне, погиб на фронте. 72 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, двое из них - Исса Плиев и генерал-майор Иван Фесин - были удостоены этого звания дважды. Девять представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов.