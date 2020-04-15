Игроки гандбольного клуба на Ставрополье стали волонтерами во время пандемии

СТАВРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Игроки гандбольного клуба "Виктор" в Ставропольском крае во время вынужденных каникул присоединились к волонтерам, которые помогают пожилым людям в период пандемии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе клуба. Одной из пенсионерок спортсмены даже починили телевизор.

В середине марта руководство Федерации гандбола России (ФГР) приняло решение о приостановке мужского и женского национальных чемпионатов из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом. Соревнования отложены до особого уведомления. 9 марта был завершен предварительны этап чемпионата, в четвертьфинале клубу "Виктор" из Ставрополя предстояло сыграть с "Пермскими Медведями" из Перми.

"Во время наступившей в чемпионате России паузы гандболисты ставропольского мужского клуба "Виктор" стали волонтерами. Спортсмены помогают представителям группы риска: пожилым людям и инвалидам", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе клуба, во время пандемии домой отправились несколько иногородних игроков и два спортсмена из Белоруссии. Остальные представители команды продолжают домашние тренировки и по предложению директора клуба Ивана Фиева решили помочь волонтерам.

"Отвозим пожилым людям, инвалидам продукты, лекарства и так далее. Бывают и забавные ситуации. Ваню Харитонова (правый крайний - прим. ТАСС), например, одна бабушка попросила телевизор починить. Самое интересное, что у Вани получилось это сделать. Нам приятно помогать другим людям", - цитирует пресс-служба капитана команды Антона Заболотского.

Профессиональный гандбольный клуб "Виктор" был основан в Ставрополе в 1992 году, с 1997 года команда выступает в национальном чемпионате.