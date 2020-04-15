На Ставрополье 128 тыс. продуктовых наборов передадут нуждающимся

СТАВРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья сформируют 128 тыс. продуктовых наборов и передадут их одиноким пожилым жителям края и оказавшимся в сложной ситуации людям. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"В первую очередь акция направлена в помощь одиноким гражданам в возрасте старше 65 лет, получающим минимальную пенсию и оказавшимся в сложной ситуации в связи с эпидемиологической обстановкой. Всего будет сформировано 128 тыс. продуктовых наборов", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в крае был открыт благотворительный счет для помощи наиболее нуждающимся в период пандемии жителям Ставрополья. На собранные деньги будет закуплено 100 тыс. продуктовых наборов. Формирование еще 28 тыс. наборов обеспечил консорциум "Альфа-Групп" при поддержке общественного движения "Волонтеры-медики".

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, в настоящее время формируется список получателей поддержки и ассортимент продуктового набора. Планируется, что в набор войдет продукция местных производителей, в частности, консервы, крупы, хлебобулочные изделия.

В Ставропольском крае зарегистрировано 115 случаев коронавируса, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, двое скончались. Под медицинским наблюдением в крае находятся 1 315 человек.