Водные объекты Санкт-Петербурга открыли для навигации рыбопромысловых судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга открыли навигацию маломерных рыбопромысловых судов на водных объектах города, в акватории Невы и морских портов "Большой порт Санкт-Петербург", а также "Пассажирский порт Санкт-Петербург". Навигация маломерных судов иного типа остается закрытой, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Открытие внутренних водных путей Санкт-Петербурга для плавания пассажирских судов состоится не ранее 30 апреля - после снятия ограничительных мер в городе, введенных из-за коронавирусной инфекции, рассказали накануне в пресс-службе профильного комитета. 9 апреля открылось движение судов специального назначения.

"Водные объекты Санкт-Петербурга, акватория Невы и морских портов "Большой порт Санкт-Петербург" и "Пассажирский порт Санкт-Петербург" в настоящее время закрыты для плавания на маломерных судах. Исключением служит плавание на маломерных рыбопромысловых судах, для этих целей водные объекты Санкт-Петербурга открыты с 15 апреля. Это позволяет осуществлять в городе лицензированный вылов рыбы", - говорится в сообщении.