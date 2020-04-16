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В Кабардино-Балкарии в 2020 году отремонтируют более 95 км дорог

На 35 км региональных дорог установят освещение

НАЛЬЧИК, 16 апреля. /ТАСС/. Ремонтные работы на более чем 95 км региональных дорог будут проведены в 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это на 46% больше, чем в 2019 году, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории КБР было приведено к нормативу 65 км дорог регионального значения.

"В Кабардино-Балкарии стартовал сезон ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году планируется проведение работ на объектах общей протяженностью более 95 км", - говорится в сообщении.

Основным приоритетом в 2020 году станет повышение безопасности дорожного движения. В республике запланированы работы по оборудованию пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Каждый пешеходный переход, помимо обязательного обустройства искусственными неровностями и нанесением горизонтальной дорожной разметки с применением световозвращающих материалов, будет оснащен системой светодиодной импульсной индикации со светофором.

"Данная система представляет собой светофор типа Т.7 с миганием желтого света и светодиодный светильник направленного света, оснащенный датчиком движения и датчиком освещенности. Светильник включается в темное время суток при появлении пешехода в зоне пешеходного перехода и выключается через несколько минут после того, как пешеход покинул переход", - пояснили в пресс-службе.

Как ожидается, все эти меры позволят водителям за десятки метров идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения, а также сделают проезжую часть хорошо освещаемой. Кроме того, в министерстве рассказали, что на всей территории республики уже начаты работы по замене барьерных ограждений.

О нацпроекте

По нацпроекту в 2020 году в республике установят освещение на 35 км региональных дорог, что на 40% больше, чем в 2019 году. Запланировано устройство линий наружного электроосвещения в городах Нальчик, Баксан, Прохладный, селениях Малка, Прималкинское, Лечинкай, Урух, Кишпек, а также в станице Александровска.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

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