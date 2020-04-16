Ремонт, реклама и онлайн-обучение: как курорты СКФО переносят простой из-за коронавируса

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Санатории и курорты Северного Кавказа, приостановившие прием туристов из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, используют вынужденный простой для повышения квалификации своих сотрудников в режиме онлайн-обучения, ведут рекламные компании в соцсетях и готовятся к новому сезону, рассказали ТАСС представители туристического бизнеса и властей. По их словам, сейчас отрасль несет существенные убытки, направляя основные усилия на сохранение штата сотрудников, а власти регионов прорабатывают возможные меры поддержки.

Представители турбизнеса надеются возобновить работу уже летом и рассчитывают на приток в регионы СКФО туристов, которые из-за пандемии вынуждены будут отказаться от поездок за рубеж. В регионах утверждают, что цены на отдых после спада пандемии повышать не планируется, что еще больше повысит привлекательность российских курортов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания до 1 июня 2020 года. В настоящее время Минэкономразвития и Ростуризм разрабатывают блок мер поддержки туристической отрасли, который включает программу восстановления после нормализации эпидемиологической ситуации. В российской туристической отрасли, по оценке Ростуризма, работают не менее 2,5 млн человек, в ряде регионов Северного Кавказа санаторно-курортная и туристические сферы стала системообразующими отраслями.

Выходные без туристов

Как рассказал ТАСС генеральный директор кисловодского ООО "Курортное управление" (управляет 19 здравницами и тремя бальнеогрязелечебницами) Николай Мурашко, сейчас санатории Кавминвод практически пустуют. "В санаториях находится около 200 человек: они живут в режиме самоизоляции. Тех, кто заранее бронировал путевки на апрель-май, а таких было немало, попросили перенести отдых на другое время. В санаториях остался минимум штата работников, большая часть персонала дома, на самоизоляции", - рассказал Мурашко.

По его словам, потери санаторно-курортный комплекса из-за простоя составляют "сотни миллионов рублей", из-за чего пришлось пересмотреть программы ремонта и модернизации. "Сейчас в приоритете - зарплаты наших трудовых коллективов, чтобы они сумели пережить эти трудные времена", - пояснил собеседник агентства.

Время вынужденного простоя в здравницах Кавминвод используют, в частности, для обучения сотрудников. Так, в санатории "Виктория" в Ессентуках во время самоизоляции медики повышают квалификацию на онлайн-курсах, слушают лекции ведущих профессоров и специалистов в области медицины, рассказала ТАСС директор санатория Нина Гринько. "Также мы ведем работу с архивами, продолжаем изучать историю Ессентуков, чтобы наши отдыхающие, когда мы откроемся, могли с ней познакомиться", - отметила она.

В санатории "Русь" в Ессентуках, кроме повышения квалификации сотрудников, в отсутствии гостей спешат провести ремонтные работы и дополнительное озеленения территории. "Мы также активно продолжаем вести работу в социальных сетях, предлагаем гостям не отменять брони, а перенести на более поздний срок, не оставляем рекламные кампании в интернете", - рассказала директор санатория Ольга Минина, добавив, что тем, кто все же решил отказаться от запланированного отдыха, предоплату возвращают без штрафов, "чтобы сохранить доверие и лояльность".

Власти городов-курортов также пытаются использовать период отсутствия отдыхающих с пользой. Глава Железноводска Евгений Моисеев сообщил ТАСС, что отсутствием туристов в городе решили воспользоваться для ремонта питьевых бюветов, которые в настоящее время находятся в муниципальной собственности.

"Раньше мы думали, как ремонтировать бюветы, которые посещают ежедневно 6 тыс. человек, чтобы не помешать отдыхающим и гостям. Сейчас мы их ремонтируем, и я уверен, что до окончания ограничений ремонт будет закончен. Также поступают и все санатории, гостиницы, они сейчас рассматривают вопросы ремонта, благоустройства своих территорий", - отметил он.

Меры поддержки

В республиках Северного-Кавказа, где из-за пандемии также закрыты все курорты и популярные у туристов объекты, пока тоже считают убытки и стараются сохранить штаты сотрудников. "Все сотрудники отпущены на нерабочие дни с полным сохранением заработной платы, основные специалисты работают удаленно. Будем обращаться в правительство республики за помощью, если у нас возникнут затруднения", - сказал ТАСС генеральный директор АО "Курорт Эльбрус" (Кабардино-Балкария) Хиса Беккаев.

В свою очередь власти регионов уже сейчас разрабатывают собственные меры поддержки, а также направляют свои предложения в федеральный центр.

В Чеченской Республике, по словам главы регионального минтуризма Муслима Байтазиева, субъекты МСП в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита до конца года освобождены от уплаты налога на имущество организаций и на три месяца от арендной платы за государственное и муниципальное имущество.

В Ингушетии предлагают в качестве меры поддержки до конца года ввести налоговые каникулы для субъектов туриндустрии, кроме того, рассматривается возможность компенсацию 50% затрат на коммунальные платежи, а также временной отмены налогов на госимущество и государственные земельные участки. "Мы надеемся, что эти мероприятия помогут туризму в регионе не только удержаться на плаву, но и дадут возможность развиваться после окончания самоизоляции", - сказал ТАСС представитель комитета по туризму Ингушетии.

В Дагестане представителям отрасли предлагают выдавать специализированные кредиты под 0-1%, а также ввести субсидирование части затрат на выплату заработной платы сотрудникам организаций и ИП в сфере туризма, отправленных в вынужденный отпуск для соблюдения условий самоизоляции.

"Кроме того, в этом году, как и в прошлом, планируется проведение конкурса по определению лучшего гостевого дома как объекта сельского туризма. Его победители получат не менее 200 тыс. рублей в качестве субсидии", - сообщили ТАСС в министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

На Ставрополье для предприятий в сфере туризма также планируют снизить налоговую нагрузку и упростить доступ к кредитным ресурсам. "В настоящее время рассматривается возможность предоставления налоговых льгот, отмена начислений пени за неоплату коммунальных платежей, а также введение моратория на проведение проверок", - сообщили ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Осторожный оптимизм

Власти и представители отрасли надеются, что ситуация с туризмом начнет выравниваться летом при условии, что введенные из-за пандемии ограничения к этому времени будут сняты. "В соответствии с проведенным мониторингом активизация бронирования туристами средств размещения ожидается после 1 июня 2020 года. Впервые в 2020 году отмечен рост глубины бронирования на период до октября-ноября 2020 года. Ожидается переориентация туристского потока, ближайшее время люди не будут путешествовать за границу, предпочитая поездки по стране", - отметили в минтуризме Ставрополья.

В Чечне также ждут развития внутреннего туризма к лету. "Многие страны, где сейчас эпидемия находится на пике, будут, скорее всего, закрыты для туристов. Таким образом, у нас высвободится порядка 45 млн человек, которые ежегодно путешествуют и будут изголодавшимися по путешествиям", - сказал Байтазиев.

По этом он отметил, что представителям туристической отрасли нужно научиться подстраиваться под требования российского туриста, который избалован сервисом зарубежных курортов. "Именно поэтому мы переходим на онлайн-образование, планируем провести бесплатные вебинары по повышению качества сервиса в республике. С прошлого года у нас хорошие наработки, особенно с Ближним Востоком. В будущем мы продолжим переговоры в этом направлении", - резюмировал глава минтуризма Чечни.

В горах Кабардино-Балкарии, куда традиционно приезжают альпинисты со всего мира, тоже рассчитывают на летний сезон, сказал ТАСС директор альпинисткой базы "Безенги" в Кабардино-Балкарии Алий Анаев. "Брони по май включительно отменены все, но на лето еще ни одного отказа не было, значит нам придется потуже затянуть пояса, но я очень надеюсь, что тех людей, которые ожидают сезон и хотят у нас работать, как бы сложно ни было, мы сможем трудоустроить", - сказал он ТАСС, добавив, что повышать цены, несмотря на существенные финансовые потери весной, не планируется.

"Если мы повысим цены, это будет, во-первых, несоблюдение прав потребителей наших услуг, но кроме того, мы можем потерять своих клиентов, у которых и так растут расходы. Если мы поднимем цены, желающих приехать будет меньше", - заключил Анаев.