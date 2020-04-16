В Железноводске ко Дню Победы отремонтируют "Аллею памяти"

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. "Аллею памяти" впервые за 30 лет отремонтируют в Железноводске ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Пандемия коронавируса не может помешать Железноводску отремонтировать к юбилею Великой Победы знаковое для всех жителей место - "Аллею памяти", - приводят в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по реставрации мраморных плит, которые хранят память о героях Железноводска.

По данным пресс-службы, на "Аллее Памяти" установлено 24 мраморных помоста, на которых размещены 412 фамилий жителей города-курорта, которые погибли во время оккупации Железноводска. Мемориал был открыт в 1990 году. Ремонт производится впервые.

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. Благодаря военврачам Железноводска более 30 тысяч советских солдат вернулись в строй.