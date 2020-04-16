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Плановую вакцинацию приостановили на Ставрополье в период пандемии

При этом новорожденных необходимыми прививками продолжают обеспечивать в родильных домах

СТАВРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Ставропольские медики приостановили проведение плановой вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок в связи с пандемией коронавируса. При этом новорожденных необходимыми прививками продолжают обеспечивать в родильных домах, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

В Ставропольском крае, по данным на 16 апреля, подтверждено 143 случая заражения коронавирусом, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, еще 24 - в состоянии средней степени тяжести. Два человека с коронавирусом умерли в медицинских учреждениях. За последние сутки диагноз подтвержден у 28 человек.

"Иммунизация малышей в условиях роддома проводится в плановом порядке. Детям более старшего возраста временно прививки отложили. Родители смогут привести детей в поликлинику после снятия ограничительных мероприятий, вакцинация ребенку будет проведена в соответствии с протоколами", - пояснили в пресс-службе.

На Ставрополье на диспансерном учете по беременности в настоящий момент состоят более 27 тыс. женщин. Будущим мамам, у которых нет отклонений в здоровье и течении беременности, предоставлена возможность общаться с медиками по телефону. Приостановлена в регионе и плановая вакцинация взрослого населения, необходимые прививки они смогут получить также после снятия ограничительных мероприятий.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что в регионах приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации новорожденных. В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что регионам рекомендует принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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