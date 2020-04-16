Богослужения в храмах Карачаево-Черкесии будут проходить без прихожан

ЧЕРКЕССК, 16 апреля. /ТАСС/. Пасхальные службы в храмах Карачаево-Черкесской Республики будут проходить без прихожан, с участием духовенства и сотрудников, которые будут проводить трансляции. Запрет на посещения начнет действовать с 17 апреля и до особого распоряжения, рассказали в четверг в Северном Карачаево-Черкесском благочинии Пятигорской и Черкесской епархии.
"В ответ на предписание санитарных властей республики прошу православных христиан воздержаться от посещения богослужений в храмах Карачаево-Черкесии и с болью в сердце сообщаю, что с 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения богослужения в православных храмах республики будут совершаться без прихожан, с участием только духовенства и сотрудников, необходимых для совершения и трансляции богослужений. Такие трансляции вместе с чтением Священного Евангелия и богослужебных текстов послужат утешением для нас. А наша молитва станет первой помощью для родных и близких", - говорится в обращении архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта к жителям Карачаево-Черкесии.
На территории Карачаево-Черкесии действует 115 мечетей и 38 православных храмов. Ранее Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии из-за угрозы распространения коронавируса рекомендовало пожилым жителям республики совершать молитвы дома, на данный момент мечети региона открыты, но коллективные молитвы не проводятся, а посетителям рекомендовано соблюдать дистанцию.
Всего на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, 12 человек из них госпитализированы и получают лечение в стационаре.
С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.