Реанимация в походной палатке. Как работает аэромобильный госпиталь в Мурманской области

В районе села Белокаменка у рабочих был выявлен очаг заражения COVID-19 и развернут мобильный госпиталь. По просьбе главы региона Андрея Чибиса помощь прибыла из федерального центра: два транспортных Ил-76 доставили оборудование и людей, всего — около 130 человек и 20 машин. Рассказываем, как обустроили "полевой медицинский городок", какие люди пришли на помощь и как здесь готовятся встречать первых пациентов

Не доезжая перекрестка с поворотом на Белокаменку, неожиданно съезжаем с трассы влево, совершенно в противоположную сторону. Проехав метров 300, видим кордон. Журналистскую группу встречает начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров. Генерал-майор, как все, в защитной медицинской маске, несколько дней на ногах почти без сна, но взгляд живой, а настрой — более чем доброжелательный. Приглашает на территорию, говорит, готов ответить на любые вопросы.

Описание Главный спасатель Мурманской области Руслан Назаров © Лев Федосеев/ТАСС

Любопытство — хорошая штука, но ледяной северный ветер подгоняет не хуже каюра. Бодро пересекаем границу с защитной лентой (никакого шлагбаума здесь нет) и шагаем к станции санобработки. Это первый и обязательный этап маршрута. РХБЗ — это не брань! Службы РХБЗ — радиационно-химической и биологической защиты, а проще, химики — есть и у военных, и в МЧС. Эти подразделения еще называют войсками двойного назначения, потому что они могут решать задачи и в военное, и в мирное время. Но спасатели-химики МЧС относятся к формированиям гражданской обороны и в первую очередь помогают справиться с загрязнением территории в случае разных природных и техногенных катастроф.

Эта команда на своем "Камазе" прибыла своим ходом из Невского спасательного центра МЧС, все необходимое оборудование для дезинфекции людей и транспорта привезла с собой. "Мимо нас не пройдешь! Не положено", — кричит сквозь противогаз специалист РХБЗ. Работа в разгаре. Одну за другой бригада химиков-спасателей специальным раствором обрабатывает въезжающие машины. Сначала на одной площадке, напоминающей плоский надувной резиновый бассейн, следом — на второй, уже "на чистовую". Идем дальше, в зону, за сигнальную ленту.

Описание Бригада химиков во время обработки машины специальным раствором © Лев Федосеев/ТАСС

"Автономка" подальше от любопытных На площадке размером с футбольное поле две зоны: "чистая" — для технического и инженерного персонала, "грязная" — для пациентов, которым будут проводить диагностику, а в случае необходимости — и лечение от коронавируса. Весь комплекс включает в себя 25 надувных палаток для размещения пациентов, по четыре койки в каждой, такой же надувной реанимационный корпус, а еще столовую, душевые, подсобные корпуса, мобильную станцию дезинфекции.

Описание Вид на мобильный госпиталь © Лев Федосеев/ТАСС

"Каждая палатка у нас автономна, в каждой есть свой санузел, рукомойник, подключена вентиляция, связь, каждый пациент, если потребуется, сможет обратиться к дежурному врачу. Индивидуальное отопление идет тепловыми пушками, за каждой палаткой закреплен сотрудник, который ее обслуживает", — рассказывает главный спасатель Мурманской области Руслан Назаров. Своим появлением у нас, в Заполярье, этот аэромобильный госпиталь обязан большой стройке "Новатэка". Производственный гигант возводит под Мурманском, в Кольском районе на территории поселения Междуречье в селе Белокаменка Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для сжижения и перегрузки природного газа. В подрядных организациях "Новатэка", если точнее — на площадке компании "Велесстрой", и образовался очаг инфекции. В этом районе на стройке занято около 11 тыс. человек. Они приезжают сюда работать из других регионов и даже стран. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который вместе с журналистами приехал оценить готовность мобильного госпиталя, вирус выявили как раз у иностранных граждан.

Описание Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (слева) © Лев Федосеев/ТАСС

"Почему было важно получить современный, быстро разворачиваемый передвижной комплекс рядом с Белокаменкой, — объясняет Андрей Чибис. — Мы понимаем уровень опасности объекта в части заболеваний. На безопасном от города расстоянии, не перегружая городские больницы, у нас есть все необходимое оборудование и специалисты для того, чтобы оперативно диагностировать тех пациентов, у которых есть показания к ухудшению, выявлять, что происходит, и в зависимости от ситуации распределять этих пациентов". Зараженных коронавирусом в Мурманской области, по информации оперативного штаба, 403 человека, из них 290 — тут, в Белокаменке. И если верить прогнозам главы региона, а он считает, что пик заражения еще впереди, становится понятно, почему, подъезжая к стройке, свернули не в саму Белокаменку, а напротив. Подальше от любопытных глаз. В конце концов, разумную изоляцию даже для медиков и спасателей никто не отменял. "Перелетная жизнь" Центроспаса Опыта борьбы с коронавирусом в полевых госпиталях в нашей стране пока нет ни у кого, а у отряда Центроспас МЧС России теперь будет. В прибывшей мобильной группе 15 медиков: по пять врачей, медсестер и медбратьев. Изрядно замерзнув, буквально вваливаемся через надувные двери в реанимацию.

Описание Врачи в реанимационном модуле © Лев Федосеев/ТАСС

"В данном случае мы стоим с вами там, куда вам лучше не попадать!" — улыбается одними глазами из-под маски Игорь Якиревич. Он — старший врач оперативной группы отряда Центроспас аэромобильного госпиталя, сразу обращает наше внимание на "матчасть" и почти по-военному докладывает обстановку. "Прилетели, развернулись за два дня. Силы есть, специалисты есть и взаимопонимание с регионом есть. Вот, собственно говоря, аппараты ИВЛ все перед вами, их десять. У нас три бригады анестезиологов-реаниматологов, специалист УЗИ, хирург, рентгенолог, средний персонал", — отчеканил Игорь Абрамович. На улице минус 1, а здесь почти плюс 30! Обогрев идет от электрических тепловых пушек, специально тянули электрокабель в район госпиталя, но в распоряжении спасателей есть и резервные генераторы. Для реаниматологов, особенно "в полях", это важно, если придется экстренно спасать тяжелого пациента. Хотя именно этой бригаде не привыкать — полжизни провели в командировках в "горячих точках". В соседнем модуле знакомимся с врачом-рентгенологом Светланой Исаковой. Она уже 20 лет работает в медицинской группе в отряде Центроспас. "Мы много где принимали участие, начиная со Шри-Ланки в 2005 году, там землетрясение и цунами было, потом — землетрясение в Пакистане в 2006 году, тоже была очень тяжелая работа, в Индонезии в 2005-м тоже. Мы были и в Китае, когда в 2008 году землетрясение было сильное, погибло 69 тысяч человек… Мои коллеги и в Сирии были. Моя семья уже смирилась, за меня всегда очень переживают, но понимают, что это моя работа и я должна этим заниматься", — рассказывает Светлана Константиновна.

Описание Врач-рентгенолог Светлана Исакова © Лев Федосеев/ТАСС

Ну а в походной палатке, говорит врач, она давно освоилась, и для нее нет особой разницы, где снимки делать: в помещении стационара или в полевом госпитале. "Абсолютно всего достаточно. У нас есть рентген-аппарат. Сегодня мы уже сделали тестовый снимок, себя заодно проверили. Средства дезинфекции все есть, вот койка, если снимать лежа надо, а легкие обычно стоя делают, то есть все у нас здесь приспособлено. И в полевых условиях врач может выполнять ту же работу, что в стационаре. Дело привычки и практика!" — говорит Светлана Исакова.

Описание Изолирующий бокс для транспортировки пациентов © Лев Федосеев/ТАСС

Немаловажным в таких мобильных медицинских сооружениях являются неограниченные возможности для расширения. Но в данный момент передвижной госпиталь рассчитан на 100 человек в пункте временного содержания, еще около 40 коек можно задействовать для лечения тяжелых больных и больных средней тяжести. За чистоту и науку В "чистой" зоне работает мобильная группа из Ногинского центра МЧС, это большей частью технические специалисты, инженеры. От них зависит, по сути, весь жизненный цикл городка: работа душевых, камбуза-столовой, генераторов и прочего, самого разного оборудования. Сбором, упаковкой и утилизацией отходов займется сторонняя компания.

Описание Вид на мобильный госпиталь © Лев Федосеев/ТАСС

"Очень много вопросов связано с гигиеной, с утилизацией отходов, с теми продуктами жизнедеятельности, которые будут оставаться от пациентов. В больнице есть специальные средства. Здесь будет работать компания, которая будет специальным образом упаковывать, собирать, увозить отсюда и потом утилизировать эти продукты", — объясняет начальник регионального МЧС Руслан Назаров. К нам ненадолго присоединился генерал-майор Владислав Гадеев, замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России. В Мурманск он прибыл из Москвы. За два с половиной дня после прибытия он уже сделал для себя определенные выводы.

Описание Генерал-майор Владислав Гадеев © Лев Федосеев/ТАСС