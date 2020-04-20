Реанимация в походной палатке. Как работает аэромобильный госпиталь в Мурманской области

Не доезжая перекрестка с поворотом на Белокаменку, неожиданно съезжаем с трассы влево, совершенно в противоположную сторону. Проехав метров 300, видим кордон.
Журналистскую группу встречает начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров. Генерал-майор, как все, в защитной медицинской маске, несколько дней на ногах почти без сна, но взгляд живой, а настрой — более чем доброжелательный. Приглашает на территорию, говорит, готов ответить на любые вопросы.
Любопытство — хорошая штука, но ледяной северный ветер подгоняет не хуже каюра. Бодро пересекаем границу с защитной лентой (никакого шлагбаума здесь нет) и шагаем к станции санобработки. Это первый и обязательный этап маршрута.
РХБЗ — это не брань!
Службы РХБЗ — радиационно-химической и биологической защиты, а проще, химики — есть и у военных, и в МЧС. Эти подразделения еще называют войсками двойного назначения, потому что они могут решать задачи и в военное, и в мирное время. Но спасатели-химики МЧС относятся к формированиям гражданской обороны и в первую очередь помогают справиться с загрязнением территории в случае разных природных и техногенных катастроф.
Эта команда на своем "Камазе" прибыла своим ходом из Невского спасательного центра МЧС, все необходимое оборудование для дезинфекции людей и транспорта привезла с собой.
"Мимо нас не пройдешь! Не положено", — кричит сквозь противогаз специалист РХБЗ.
Работа в разгаре. Одну за другой бригада химиков-спасателей специальным раствором обрабатывает въезжающие машины. Сначала на одной площадке, напоминающей плоский надувной резиновый бассейн, следом — на второй, уже "на чистовую". Идем дальше, в зону, за сигнальную ленту.
"Автономка" подальше от любопытных
На площадке размером с футбольное поле две зоны: "чистая" — для технического и инженерного персонала, "грязная" — для пациентов, которым будут проводить диагностику, а в случае необходимости — и лечение от коронавируса.
Весь комплекс включает в себя 25 надувных палаток для размещения пациентов, по четыре койки в каждой, такой же надувной реанимационный корпус, а еще столовую, душевые, подсобные корпуса, мобильную станцию дезинфекции.
"Каждая палатка у нас автономна, в каждой есть свой санузел, рукомойник, подключена вентиляция, связь, каждый пациент, если потребуется, сможет обратиться к дежурному врачу. Индивидуальное отопление идет тепловыми пушками, за каждой палаткой закреплен сотрудник, который ее обслуживает", — рассказывает главный спасатель Мурманской области Руслан Назаров.
Своим появлением у нас, в Заполярье, этот аэромобильный госпиталь обязан большой стройке "Новатэка". Производственный гигант возводит под Мурманском, в Кольском районе на территории поселения Междуречье в селе Белокаменка Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для сжижения и перегрузки природного газа.
В подрядных организациях "Новатэка", если точнее — на площадке компании "Велесстрой", и образовался очаг инфекции. В этом районе на стройке занято около 11 тыс. человек.
Они приезжают сюда работать из других регионов и даже стран. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который вместе с журналистами приехал оценить готовность мобильного госпиталя, вирус выявили как раз у иностранных граждан.
"Почему было важно получить современный, быстро разворачиваемый передвижной комплекс рядом с Белокаменкой, — объясняет Андрей Чибис. — Мы понимаем уровень опасности объекта в части заболеваний. На безопасном от города расстоянии, не перегружая городские больницы, у нас есть все необходимое оборудование и специалисты для того, чтобы оперативно диагностировать тех пациентов, у которых есть показания к ухудшению, выявлять, что происходит, и в зависимости от ситуации распределять этих пациентов".
Зараженных коронавирусом в Мурманской области, по информации оперативного штаба, 403 человека, из них 290 — тут, в Белокаменке. И если верить прогнозам главы региона, а он считает, что пик заражения еще впереди, становится понятно, почему, подъезжая к стройке, свернули не в саму Белокаменку, а напротив. Подальше от любопытных глаз. В конце концов, разумную изоляцию даже для медиков и спасателей никто не отменял.
"Перелетная жизнь" Центроспаса
Опыта борьбы с коронавирусом в полевых госпиталях в нашей стране пока нет ни у кого, а у отряда Центроспас МЧС России теперь будет. В прибывшей мобильной группе 15 медиков: по пять врачей, медсестер и медбратьев.
Изрядно замерзнув, буквально вваливаемся через надувные двери в реанимацию.
"В данном случае мы стоим с вами там, куда вам лучше не попадать!" — улыбается одними глазами из-под маски Игорь Якиревич. Он — старший врач оперативной группы отряда Центроспас аэромобильного госпиталя, сразу обращает наше внимание на "матчасть" и почти по-военному докладывает обстановку.
"Прилетели, развернулись за два дня. Силы есть, специалисты есть и взаимопонимание с регионом есть. Вот, собственно говоря, аппараты ИВЛ все перед вами, их десять. У нас три бригады анестезиологов-реаниматологов, специалист УЗИ, хирург, рентгенолог, средний персонал", — отчеканил Игорь Абрамович.
На улице минус 1, а здесь почти плюс 30! Обогрев идет от электрических тепловых пушек, специально тянули электрокабель в район госпиталя, но в распоряжении спасателей есть и резервные генераторы. Для реаниматологов, особенно "в полях", это важно, если придется экстренно спасать тяжелого пациента. Хотя именно этой бригаде не привыкать — полжизни провели в командировках в "горячих точках".
В соседнем модуле знакомимся с врачом-рентгенологом Светланой Исаковой. Она уже 20 лет работает в медицинской группе в отряде Центроспас.
"Мы много где принимали участие, начиная со Шри-Ланки в 2005 году, там землетрясение и цунами было, потом — землетрясение в Пакистане в 2006 году, тоже была очень тяжелая работа, в Индонезии в 2005-м тоже. Мы были и в Китае, когда в 2008 году землетрясение было сильное, погибло 69 тысяч человек… Мои коллеги и в Сирии были. Моя семья уже смирилась, за меня всегда очень переживают, но понимают, что это моя работа и я должна этим заниматься", — рассказывает Светлана Константиновна.
Ну а в походной палатке, говорит врач, она давно освоилась, и для нее нет особой разницы, где снимки делать: в помещении стационара или в полевом госпитале.
"Абсолютно всего достаточно. У нас есть рентген-аппарат. Сегодня мы уже сделали тестовый снимок, себя заодно проверили. Средства дезинфекции все есть, вот койка, если снимать лежа надо, а легкие обычно стоя делают, то есть все у нас здесь приспособлено. И в полевых условиях врач может выполнять ту же работу, что в стационаре. Дело привычки и практика!" — говорит Светлана Исакова.
Немаловажным в таких мобильных медицинских сооружениях являются неограниченные возможности для расширения. Но в данный момент передвижной госпиталь рассчитан на 100 человек в пункте временного содержания, еще около 40 коек можно задействовать для лечения тяжелых больных и больных средней тяжести.
За чистоту и науку
В "чистой" зоне работает мобильная группа из Ногинского центра МЧС, это большей частью технические специалисты, инженеры. От них зависит, по сути, весь жизненный цикл городка: работа душевых, камбуза-столовой, генераторов и прочего, самого разного оборудования. Сбором, упаковкой и утилизацией отходов займется сторонняя компания.
"Очень много вопросов связано с гигиеной, с утилизацией отходов, с теми продуктами жизнедеятельности, которые будут оставаться от пациентов. В больнице есть специальные средства. Здесь будет работать компания, которая будет специальным образом упаковывать, собирать, увозить отсюда и потом утилизировать эти продукты", — объясняет начальник регионального МЧС Руслан Назаров.
К нам ненадолго присоединился генерал-майор Владислав Гадеев, замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России. В Мурманск он прибыл из Москвы. За два с половиной дня после прибытия он уже сделал для себя определенные выводы.
"По коронавирусу в феврале у нас МЧС проводило учения совместно с Роспотребнадзором. Но этот выезд первый, это будет первый уникальный опыт. Даже можно будет написать научную работу. Мы понимаем нашу дорожную карту, куда нам стремиться дальше, как дальше оснащаться, проводить оргштатные мероприятия… Наш министр уже такую задачу поставил, вопрос прорабатывается вместе с нашим Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам ГО и ЧС МЧС России", — сказал Гадеев.
МЧС сейчас плотно взаимодействует с Роспотребнадзором. Только после тщательной проверки эпидемиологов мобильный госпиталь примет первых пациентов. Когда это произойдет, пока точно сказать никто не берется.
Эльвира Серга