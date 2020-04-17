Освященные куличи привезли в больницы Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Накануне праздника Пасхи освященные куличи привезли в больницы городов Кавминвод Ставропольского края. Всего медикам, которые работают в условиях распространения коронавируса, раздали 3,5 тыс. куличей, сообщила депутат Госдумы Ольга Казакова.

"Мы решили передать медикам свою благодарность через пасхальные угощения. 3 500 освященных пасхальных куличей были направлены медикам. Обращаю внимание, что вся продукция, которая будет выпекаться в эти дни, уже готовится из освященных продуктов, чтобы исключить дополнительные пересечения людей в людных местах", - написала Кавзакова в "Инстаграме".

По ее словам, все медики сегодня работают в особом напряженном режиме. "Они не могут сейчас находиться дома, их рабочее место - в стационарах, где они помогают людям. Акция нацелена на нашу благодарность медикам, которые находятся на передовой в борьбе за здоровье человечества", - отметила депутат.