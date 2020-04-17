В Ульяновской области высадили 7 тыс. саженцев сосны в рамках акции "Сад памяти"

УЛЬЯНОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Волонтеры и участники акции "Сад памяти" высади в Сенгилеевском районе Ульяновской области 7 тыс. саженцев сосны в рамках акции "Сад памяти". Мероприятие приурочено к юбилейному празднованию Дня Победы, сообщил в пятницу оргкомитет акции.

"Сегодня, 17 апреля, одно из мероприятий состоялось в Ульяновской области. Семь тысяч саженцев сосны в память о героях и всех земляках, павших в годы Великой Отечественной войны, высадили в Сенгилеевском лесничестве", - говорится в сообщении.

Поясняется, что ее участники были обеспечены средствами защиты и придерживались строго правил работы на расстоянии не менее 1,5-2 метров, в группах из не более двух-трех человек. Всего на территории Ульяновской области планируется посадить более 180 тысяч деревьев. Более 150 точек высадок уже можно найти на карте на сайте проекта садпамяти2020.рф.

Акция "Сады Памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.