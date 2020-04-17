Доходы главы Дагестана в 2019 году снизились на 900 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев в прошлом году заработал 4 млн 43 тыс. рублей, что почти на 900 тыс. рублей меньше, чем годом ранее, тогда глава региона заработал 4 млн 942 тыс. рублей. Об этом говорится в декларации о доходах руководителя республики, опубликованной в пятницу на официальном сайте главы Дагестана.

Согласно декларации, в собственности Васильева, как и в 2018 году, находится земельный участок площадью 2 тыс. 992 кв. м. Кроме того, в пользовании главы республики имеются две квартиры площадью 64,5 кв. м и 327,7 кв. м. Из транспортных средств у главы Дагестана имеются маломерное судно Bella 561 HT, снегоход и прицеп для перевозки грузов.

Супруга Владимира Васильева в прошлом году заработала 1 млн 217 тыс. рублей, что на 827 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. В собственности у жены руководителя республики, как и годом ранее, находятся три земельных участка на 1 488, 755 и 1 218 кв. м. Также у нее в собственности, как и в 2018 году, два жилых дома на 102 и 178 кв. м и баня площадью 102 кв. м. Кроме того, в ее пользовании, как и у супруга, находятся две квартиры площадью 64,5 кв. м и 327,7 кв. м.

Также у жены Васильева имеется прицеп Bella 561, а автомобиль Honda CR-V, который был у нее в 2018 году, в декларации за 2019 год не указан.

Владимир Васильев возглавил Дагестан 3 октября 2017 года. До этого он был вице-спикером Госдумы и председателем парламентской фракции "Единой России".