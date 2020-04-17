Грозненский нефтяной университет к 2024 году намерен принять до 700 иностранных студентов

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Грозненский государственный нефтяной университет (ГГНТУ) к 2024 году планирует принять на обучение 600-700 иностранных студентов в рамках проекта "Экспорт образования", для их размещения при строительстве второй очереди университета будут возведены новые общежития более чем на 800 человек, сообщил ТАСС в пятницу ректор ГГНТУ Магомед Минцаев.

"[Строительство] второй очереди - это 2019-2021 год - ведется в рамках федерального проекта "Экспорт образования". По индикаторам мы должны выйти на набор 600-700 иностранных студентов в 2024 году. Мы такие индикаторы предусмотрели, они вполне реализуемы. У нас были постоянные запросы от иностранных студентов, но мы были ограничены отсутствием жилой площади - нам приходилось отдельно снимать жилье для каждого студента, своих площадей у нас не было", - рассказал Минцаев.

По его словам, в прошлом году был сдан в эксплуатацию первый жилой блок университета на 170 мест. "Мы его в первую очередь использовали для остро нуждающихся студентов - это дети-сироты, дети погибших (в ходе военных действий на территории республики - прим. ТАСС), а также студенты-иностранцы. В 2020 году, скорее всего, будет проблема из-за пандемии - закрытие границ также может негативно сказаться на приеме иностранных студентов. Но к сентябрю 2021 года мы рассчитываем серьезно поработать над экспортом образования и надеемся принять порядка 50-100 студентов - как минимум из стран постсоветского пространства", - пояснил ректор университета.

Во вторую очередь строительства комплекса зданий университета, по словам Минцаева, помимо жилых блоков более чем на 800 мест, входит большой концертный зал более чем на 600 мест со вспомогательными помещениями, а также рекреационная территория для отдыха студентов и большая столовая. Объем финансирования проекта, согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, составит более 443,9 млн рублей. По условиям контракта, все помещения и комнаты для проживания студентов должны быть оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью, вход в концертный зал должен быть оборудован пандусами для инвалидов.

Сдача объектов в эксплуатацию намечена на конец 2021 года. "Но если не будет сбоев, думаю, что мы сможем ввести их в эксплуатацию намного раньше срока - в середине года, то есть в сентябре студенты уже смогут проживать в новых жилых помещениях", - добавил Минцаев.

Об институте

Грозненский нефтяной институт был основан в 1920 году как Высший нефтяной техникум, в 1929 году учебное заведение приобрело статус вуза союзного значения. К середине 1980-х годов научно-педагогический и материально-технический потенциал института позволял вести подготовку практически по всем специальностям технологического цикла нефтегазового производства. В 90-е годы здания вуза были разрушены, а весь преподавательский состав выехал за пределы региона. В феврале 2000 года была принята программа восстановления Грозненского нефтяного института, в 2011 вуз получил статус технического университета.