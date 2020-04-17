Глава Бурятии в 2019 году сохранил доходы на уровне 2018 года

УЛАН-УДЭ, 17 апреля. /ТАСС/. Доходы главы Бурятии Алексея Цыденова за 2019 год практически не изменились по сравнению с доходами в 2018 году и составили около 5,6 млн рублей, следует из опубликованной декларации о его доходах, размещенной на сайте республиканского правительства.

"Декларированный годовой доход - 5 681 096,36 рублей", - говорится в декларации Цыденова.

За ним числится приобретенный в 2018 году земельный участок площадью 748 кв. м в совместной собственности с его супругой. Также глава Бурятии вместе с женой владеет жилым домом площадью 338 кв. м и квартирой площадью 121,6 кв. м, значившимися в декларации за 2017 год.

Доходы Цыденова в 2018 году составили 5 млн 630 тыс. рублей, дохода у его супруги в 2018 году не было. Дохода у супруги Цыденова в 2019 году не было, как и годом ранее. Транспортных средств, согласно декларации, у семьи Цыденова нет.