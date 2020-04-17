{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Бурятии в 2019 году сохранил доходы на уровне 2018 года

Согласно декларации, в прошлом Алексей Цыденов заработал за год более 5,6 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 17 апреля. /ТАСС/. Доходы главы Бурятии Алексея Цыденова за 2019 год практически не изменились по сравнению с доходами в 2018 году и составили около 5,6 млн рублей, следует из опубликованной декларации о его доходах, размещенной на сайте республиканского правительства.

"Декларированный годовой доход - 5 681 096,36 рублей", - говорится в декларации Цыденова.

За ним числится приобретенный в 2018 году земельный участок площадью 748 кв. м в совместной собственности с его супругой. Также глава Бурятии вместе с женой владеет жилым домом площадью 338 кв. м и квартирой площадью 121,6 кв. м, значившимися в декларации за 2017 год.

Доходы Цыденова в 2018 году составили 5 млн 630 тыс. рублей, дохода у его супруги в 2018 году не было. Дохода у супруги Цыденова в 2019 году не было, как и годом ранее. Транспортных средств, согласно декларации, у семьи Цыденова нет.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Всего в городе умерли 148 пациентов с инфекцией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС