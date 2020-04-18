{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Авиашоу с участием "Стрижей" планируют провести в Железноводске в июне

По данным пресс-службы городской администрации, авиашоу может стать первым массовым мероприятием в крае после окончания пандемии

ПЯТИГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Авиашоу в Железноводске (Ставропольский край), запланированное на 20 июня, может стать первым массовым мероприятием в крае после окончания пандемии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации.

"Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил график проведения патриотической акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!" и план показательных полетов авиационных групп, согласно которому полет знаменитых "Стрижей" в Железноводске должен состояться 20 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году авиашоу "Железные крылья" собрало в Железноводске почти 100 тыс. человек.

"Мы очень надеемся, что к этой дате наша страна окончательно поборет коронавирусную инфекцию, и полет русских "Стрижей" в Железноводске станет символом победы над пандемией", - приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Якутии увеличат пособие по безработице
Граждане будут получать от 16 982 рублей до 24 260 рублей 
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС