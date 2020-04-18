Авиашоу с участием "Стрижей" планируют провести в Железноводске в июне

ПЯТИГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Авиашоу в Железноводске (Ставропольский край), запланированное на 20 июня, может стать первым массовым мероприятием в крае после окончания пандемии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации.

"Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил график проведения патриотической акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!" и план показательных полетов авиационных групп, согласно которому полет знаменитых "Стрижей" в Железноводске должен состояться 20 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году авиашоу "Железные крылья" собрало в Железноводске почти 100 тыс. человек.

"Мы очень надеемся, что к этой дате наша страна окончательно поборет коронавирусную инфекцию, и полет русских "Стрижей" в Железноводске станет символом победы над пандемией", - приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева.