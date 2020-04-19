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В Северной Осетии до конца года построят 14 спортивных площадок

Проект площадок включает гимнастический городок, тренажеры, баскетбольную стойку и гандбольные ворота с сеткой

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца года создадут 14 спортплощадок, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры республики Артур Тотиков.

"В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" на 2020 год запланирована реализация 14 многофункциональных игровых площадок. Они будут созданы в районных центрах и сельских поселениях республики", - сказал Тотиков.

Площадки будут типовыми, проектом предусмотрена огороженная спортивная площадка площадью 800 кв. метров с асфальтобетонным основанием и нанесенным прорезиненным покрытием. На объекте будет создан гимнастический городок, тренажеры, баскетбольная стойка, гандбольные ворота с сеткой.

Спортплощадки построят в селении Хумалаг Правобережного района республики, селении Црау Алагирского района, две площадки создадут в городе Алагир, в селениях Дарг-Кох и Змейская Кировского района; в поселках Черноярская, Веселое, Терская, Киевское; в городе Ардон; селе Камбилеевское Пригородного района; селении Мичурино Ардонского района.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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