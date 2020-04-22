Камчатская популяция краснокнижного северного оленя на полуострове превысила 350 голов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 апреля. Камчатская популяция краснокнижного северного оленя на полуострове за три года увеличилась на 20%, сейчас численность животных превысила 350 голов. Об этом в среду ТАСС рассказал начальник отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Владимир Гордиенко.

Камчатская популяция дикого северного оленя была внесена в региональную Красную книгу более десяти лет назад, и главная причина этого решения - снижение численности животных. В 2020 году популяция была внесена в Красную книгу России.

"В период с 2017 по 2019 годов мы отметили увеличение численности диких северных оленей примерно на 20%, и связано это, главным образом, с благоприятными погодными условиями. В предыдущие годы на полуострове поздней осенью шли дожди, в результате которых в местах кормежки оленей появлялся гололед, что существенно затрудняло зимовку животных и их пропитание", - рассказал ТАСС Владимир Гордиенко.

Он добавил, что необходимость мониторинга состояния популяции диких северных оленей обусловлена катастрофическим снижением ее численности во время извержения вулкана Кизимен в 2010-2013 годах. Тогда в результате выпадения больших объемов пепла корм на постоянных зимних пастбищах оказался недоступным для животных - снег, смешанный с частицами вулканических пород, буквально превратился в цемент. Значительная часть стада, которое к тому моменту насчитывало не более 1000 особей, погибла от бескормицы.

"Охота на оленя на территории полуострова запрещена уже несколько лет, так что для нас внесение подвида в Красную книгу России ничего принципиально не изменит. Разве что мероприятия по охране популяции теперь будут финансироваться из средств федерального бюджета", - сказал Гордиенко.

Без разрешения на охоту

Начальник отдела государственного охотничьего надзора краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира отметил, что до 1998 года на полуострове существовали три многочисленные субпопуляции дикого северного оленя, однако, из-за деятельности человека и незаконной охоты, в настоящий момент ученые говорят о существовании только Кроноцко-Жупановской субпопуляции. Животные из этой группировки, в большинстве своем, проживают на территории Кроноцкого заповедника, и хозяйственная деятельность человека им не угрожает.

"Внесение дикого северного оленя в перечень особо охраняемых животных - отличная инициатива, но в этом вопросе есть некоторые недоработки. В Красную книгу Камчатки попала вся "камчатская" популяция дикого северного оленя, но к нам в Пенженский район с Чукотки забредает и другая популяция оленей, однако, охота на него так же запрещена. Эксперты сходятся во мнении, что разрешение хозяйственного освоения этой группы на территории Камчатки улучшило бы уровень жизни людей, проживающих в одном из самых отдаленных районах полуострова", - поделился мнением с ТАСС Владимир Гордиенко.

Камчатский дикий северный олень - крупнейший в Евразии. Некоторые специалисты полагают, что это отдельный подвид, другие относят его к охотскому. До 80-х годов прошлого века Камчатку населяло свыше 20 000 диких северных оленей. Резкое сокращение численности началось в результате нерациональной охоты, браконьерства и развития инфраструктуры. Сильнейший урон популяции нанесло домашнее оленеводство - диких животных вытесняли с их традиционных пастбищ и незаконно отстреливали. К 2006 году численность оленей сократилась до 2 тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки. К 2010 году на полуострове осталась единственная Кроноцко-Жупановская популяция диких северных оленей.