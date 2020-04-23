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75-летие Победы

Жители горного района в Северной Осетии проведут онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Для участия необходимо сделать фотографию своей семьи с портретом ветерана или записать рассказ на видео и выложить в социальных сетях, отметив в публикации аккаунт национального парка "Алания"

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет с участием жителей Дигорского ущелья Северной Осетии виртуально по инициативе национального парка "Алания", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе парка.

"В этом году, несмотря ни на что, мы хотели бы провести шествие "Бессмертного полка" 9 мая в онлайн-формате. Приглашаем к участию всех жителей и выходцев Дигорского ущелья принять участие в онлайн-акции. В этот день "Бессмертный полк" останется дома, со своей семьей, своими близкими, с воспоминаниями и разговорами о том, как жила семья в те страшные годы, как воевали и работали герои наших семей", - сказал собеседник агентства.

На территории национального парка "Алания" акция "Бессмертный полк" проходит с 2015 года. Для того, чтобы поучаствовать в онлайн-шествии, необходимо сделать фотографию своей семьи с портретом ветерана или записать рассказ на видео и выложить в социальных сетях, отметив в публикации аккаунт национального парка "Алания".

Также необходимо отметить в публикации хештеги: #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Она автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел "Бессмертный полк дома", где 9 мая будет проходить тестовая трансляция дистанционного "Бессмертного полка" из всех регионов РФ и других стран.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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