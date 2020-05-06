Аренда игрушек и тепловизоры, распознающие лица. Какой бизнес успешен в эпоху пандемии

Для кого-то коронавирус стал не ударом, приведшим к банкротству, а наоборот — импульсом, позволившим сделать скачок вперед, перепрофилировать производство, нарастить его мощности, создав новые рабочие места и в разы увеличив доходы. Рассказываем несколько успешных бизнес-историй в условиях пандемии — их немного, но они все же есть

Чтобы воздух был без вирусов Компания, которая раньше выпускала установки для ультрафиолетового обеззараживания воды, в апреле начала производство рецикуляторов для обеззараживания воздуха. "Как и обещали на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, мы уже изготовили первую партию в количестве 40 штук. Сейчас проводится их приемка, а после майских праздников начнется отгрузка оборудования. Еще 1000 рециркуляторов будут готовы к концу мая. На четверть этой партии уже есть заказчики", — рассказал Олег Лебедев, руководитель компании "Александра-Плюс", дочерней компании "Новотех-Эко".

Описание Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и директор компании «Новотех-ЭКО» Олег Лебедев © Правительство Вологодской области

Все заказчики из России, но география обширная, есть запросы из Крыма, Москвы, Челябинска, Калининграда. Ведутся переговоры по международным продажам, проектом заинтересовался "Рособоронэкспорт". "Несколько приборов мы размеcтили у себя в офисах административного здания, в производственных помещениях — непосредственно в цехах, раздевалках, столовой. Используем собственные облучатели воздуха уже примерно месяц", — отметил Лебедев. Особенность оборудования в том, что его можно использовать в присутствии людей. "Это позволяет специальная конструкция облучателя. Среди наших заказчиков — государственные структуры Вологодской области — прокуратура, налоговая, военкомат, Пенсионный фонд, правительство области и Законодательное собрание, администрации других городов и районов, несколько крупных промышленных предприятий и молочных заводов, в том числе наш брендовый молзавод ВГМХ им. Н.В. Верещагина, они заказали 14 рециркуляторов ", — добавил Лебедев.

Два первых бактерицидных рециркулятора — облучателя воздуха будут безвозмездно переданы в Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Вологодской области. Сейчас ведутся переговоры с крупными ретейлерами и торговыми сетями, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции в местах большого скопления людей, а именно в гипермаркетах, магазинах, торговых павильонах. "Производителей подобных рециркуляторов в России достаточно много, технологии все отработаны давно. Модели наших рециркуляторов рассчитаны на обеззараживание воздуха различного объема, установлены соответствующие модели вентиляторов. Мы подали заявку на патентование промышленного образца, будем защищать внешний вид и функциональные особенности. Ожидаем получение патента", — сказал Лебедев.

Сейчас разрабатывается несколько новых проектов. "Разрабатываем оборудование специального исполнения — для больших супермаркетов, а также новые модели потолочного типа, которые можно устанавливать в обычных офисах — вместо ламп дневного света вставлять рециркулятор. Оно будет востребовано:все идет к тому, что эпидемии не закончатся, и введут такой обязательный элемент, как обеззараживание воздуха в помещениях. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается", — сказал Лебедев. Для увеличения объемов производства компания модернизирует имеющееся оборудование, ищет партнеров, которые могли бы взять на аутсорсинг часть работ, например изготовление металлических корпусов облучателей. Производство загружено на 100% и переведено на две смены, открыты новые вакансии. "Сейчас мы выпускаем модель, ее цена — 12−13 тыс. рублей за штуку, пока ориентированы на рынок Вологодской области, чтобы удовлетворить имеющийся спрос. По сравнению с конкурентами — это вполне рыночная стоимость. Подобные рециркуляторы сейчас продают за 16−17 тыс. рублей, а некоторые и за 30 тыс. Но это спекулятивные ценники на волне ажиотажа, мы этими вещами не занимаемся. Наша цена соответствует рынку, возможно, потому и возник такой спрос", — говорит Лебедев.

Сейчас прорабатывается вопрос об ускоренном строительстве второй промышленной площадки, возведение которой началось около года назад. Ее площадь в 2,5 раза больше уже имеющихся. "Залит фундамент и возведены металлоконструкции. Нас внесли в перечень системообразующих предприятий региона, и мы подпадаем под программы льготного кредитования для развития производства. Увеличение производства в 2,5 раза позволит удовлетворить спрос на рециркуляторы и дополнительно создать в 2020−2021 годах еще 25 рабочих мест", — подытожил Лебедев. Игровая комната с доставкой на дом Ты — работаешь, твои дети — отдыхают. Этот принцип лег в основу одного из, пожалуй, самых необычных бизнес-проектов в Астраханской области. Местные предприниматели решили помочь всем, кто трудится, а точнее — пытается работать под шум и гам собственных детей. Решение простое и гениальное — сдавать в аренду игрушки и развлекательные комплексы: горки, батуты и даже сухие бассейны. Спрос оказался космическим: за период пандемии бизнесмены увеличили свой оборот в полтора раза. Развивающие наборы, средства передвижения, комплекты для спорта и подвижных игр разлетаются, как горячие пирожки. Взять все это богатство в аренду можно на срок от трех дней до месяца. Бонус от фирмы — доставка на дом.

"На уличные развлечения, например горки, батуты, сухие бассейны, сейчас ажиотажный спрос. Бронь увеличилась больше чем в два раза. Если раньше резерв на каждую был по четыре-пять человек, то сейчас от десяти на одну горку", — рассказывает администратор компании "Игрушки напрокат" Елена Иванова. Благодаря этой бизнес-идее астраханские квартиры и частные дома на время превращаются в настоящие игровые комнаты. "Привозили горку прямо в квартиру, устанавливали ее на застекленной лоджии. Там уже был детский лабиринт и несколько бизи-бордов. В другой квартире детскую превратили в сухой бассейн, мы довозили им шарики для наполнения. Родители спасаются как могут", — сообщил Сергей Григорьев, представитель другой организации по аренде игрушек. На самоизоляцию — с ковриком для йоги Впервые за три года работы отмечает рост продаж жительница Новосибирска Юлия Пастухова, которая создает дизайнерские аксессуары для йоги и фитнеса. "Я занимаюсь проектом Let's make yoga, продумываю концепцию дизайна для ковриков, само производство располагается в Китае. Если в обычном режиме мы продавали примерно два-три коврика в день, то с введением карантина мы стали продавать по 15 ковриков в день, иногда даже 20. Рост продаж мы фиксируем, прежде всего, через интернет", — рассказывает предпринимательница.

Описание Юлия Пастухова © Личный архив Юлии Пастуховой

Рекордный спрос на продукцию Юля объясняет просто: люди, занимающиеся йогой, в самоизоляции вынуждены перебраться из специально оборудованных залов к себе домой, где у них нет необходимых аксессуаров. "Все находятся на карантине, и люди не хотят гиподинамии, при этом из дома они особо не выходят, поэтому они занимаются дома йогой. Как преподаватель я вижу очень большой интерес к йоге и как к духовной практике, и как к физической нагрузке", — пояснила Пастухова. Ее покупатели — как правило, обеспеченные женщины от 23 до 50 лет, которые давно занимаются спортом. Заказов на авторские коврики оказалось столько, что Юле перестало хватать материалов. Проблему удалось решить за пару дней. А заодно Пастухова решила масштабировать свой бизнес. "Мы будем расширять каналы продаж. Сейчас мы насытим спрос на одной онлайн-платформе и, если хватит товара, будем выходить на другую интернет-площадку. На мой взгляд, за бесконтактной онлайн-торговлей будущее предприятий и торговли в принципе. Это будет главный тренд на ближайшие несколько лет", — считает предпринимательница. Медтехника от оборонки Производственными успехами в период пандемии может похвастаться и рязанское научно-производственное предприятие "Александр", инженеры которого за полтора месяца создали теплографические комплексы с функцией распознавания лиц.

Приборы презназначены для бесконтактного измерения температуры тела проходящего потока людей. Этот прибор уже начали внедрять на рязанском железнодорожном вокзале. "Сейчас мы создали сайт для продвижения этой продукции, идет активная реклама в поисковых системах. Каждый день поступают звонки из регионов — узнают стоимость, обсуждаются контракты. Китайские аналоги стоят сопоставимо с нашими опытными образцами, но при выходе на серийное производство наша цена снизится на 20−30%", — говорит главный инженер предприятия Александр Семенов. В начале мая первая партия таких тепловизоров по заказу правительства Рязанской области будет распределена между вокзалами региона.