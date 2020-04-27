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Чемпионат WorldSkills

Новгородские колледжи получили новое оборудование для обучения по стандартам WorldSkills

Его доставят в 17 колледжей и техникумов региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апреля. /ТАСС/. Высокотехнологичные станки и технику стоимостью более 160 млн рублей получили техникумы и колледжи Новгородской области для обучения студентов по стандартам WorldSkills, оно заменит устаревшее оборудование в новгородских учебных заведениях, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"[Оборудование] пришло в Новгородскую область из столицы Татарстана в рамках программы "Наследие мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году". Высокотехнологичные станки по 33 компетенциям весом более 120 тонн и стоимостью около 166 млн рублей были доставлены в регион на 11 грузовых машинах", - говорится в сообщении.

Новое оборудование предназначено для 17 колледжей и техникумов региона. К примеру, они получат для развития компетенции "Изготовление прототипов" 35 единиц специальной современной техники, "Турбодвигатель GDI с коробкой неисправностей" для обучения ремонту и обслуживание легковых автомобилей, окрасочные камеры для направления "Окраска автомобиля".

"Это то, на чем работают самые современные предприятия. Еще три года назад наши студенты занимались на станках, частично вывезенных из Германии в 1945 году. Сейчас дети будут учиться на том оборудовании, на котором им предстоит работать, это повышает их компетенцию и квалификацию. В будущем они смогут претендовать на самые оплачиваемые вакансии на рынке труда", - передает пресс-служба слова губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

По словам министра образования Новгородской области Евгении Серебряковой, монтаж оборудования в новгородских колледжах и техникумах начнется в конце мая, чтобы успеть подготовить технику и станки к новому учебному году.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. В 2021 году в Великом Новгороде запланировано проведение национального финала чемпионата WorldSkills Russia. Ожидается, что в регион приедут более 2 тыс. конкурсантов и экспертов из 85 субъектов страны.

Теги
РоссияWorldSkillsТатарстанНовгородская область
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