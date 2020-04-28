Подсчет белых медведей на Чукотке впервые провели с помощью квадрокоптеров

АНАДЫРЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Ученые впервые провели учеты белых медведей на острове Врангеля на Чукотке с помощью квадрокоптеров, которые в конце 2019 года предоставил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе заповедника "Остров Врангеля".

Минприроды России совместно с WWF инициировало создание методики полного пересчета белых медведей на территории РФ. Своеобразная перепись краснокнижных животных будет проводиться в рамках национального проекта "Экология" в 2021-2023 годах, а этот год отведен на подготовительные работы.

"При традиционном учете медведей найти берлогу можно только по ее входному отверстию, а это достаточно сложно. Квадрокоптер с тепловизором помог преодолеть эти неудобства: температура внутри берлоги гораздо выше, чем снаружи, и при облете территории тепловой ореол, попавший в камеру, отображается на пульте управления дроном, а учетчик регистрирует и детально изучает находку камерой высокого разрешения. Таким способом медведей мы считали впервые", - рассказали в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что на современный способ учета животных медведи реагировали спокойно, сотрудники заповедника не нарушали их условную зону комфорта. Всего фонд подарил заповеднику четыре профессиональных квадрокоптера с расширенным функционалом, на двух из которых установлены камеры с тепловизором, способные отобразить излучаемое объектом тепло, даже с большого расстояния.

Ранее сообщалось, что численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей, и ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи. Так, в 2019 году село Раркайпий на севере Чукотки почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей. Также власти Чукотки прорабатывают вопрос о создании в округе автономной некоммерческой организации "Центр белого медведя Чукотки". Планируется, что через него будут отрабатываться все конфликтные ситуации с животными и проводиться научная работа.

"Остров Врангеля" - государственный природный заповедник, занимает наиболее северное положение из охраняемых участков России. Флора острова Врангеля по своему богатству не имеет аналогов в Арктике. К настоящему времени в заповеднике выявлено 417 видов и подвидов растений, но природные условия не благоприятствуют богатству фауны. В заповеднике нет земноводных и пресмыкающихся, однако туристы часто встречают на побережьях заповедника залежки моржей.