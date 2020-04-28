Военные устроили концерт у дома 95-летнего ветерана под Самарой

ТАСС, 28 апреля. Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии устроили концерт для 95-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика "Катюши" Льва Атменеева, который проживает в Самарской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"У дома фронтовика в поселке Самарский Волжского района была развернута мобильная сцена для концерта, а также привезена на статичную выставку новейшая модификация легендарной "Катюши" - реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, фронтовик с интересом осмотрел новейшую боевую машину, отметив, что у его "Катюши" было 16 направляющих, а здесь их 40.

Ансамбль песни и танца "Волжские Казаки" регионального Дома офицеров исполнил для ветерана песни "Прощайте, скалистые горы", "Казаки в Берлине" и "Баллада о солдате", а девятилетний сын офицера Даниил Уразов прочитал для ветерана стихотворение о войне и подвиге советского солдата.

Праздник завершился исполнением песни "День Победы".

Лев Михайлович Атменеев родился 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевской (сейчас - Самарской) области. Был призван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Всю службу прошел наводчиком реактивной системы залпового огня "Катюша", воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах, попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Отвагу" и другими медалями.