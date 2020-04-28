Девятилетнего школьника из Калининградской области наградили за спасение брата и сестры

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Девятилетний Иван Виригин из поселка Корнево под Калининградом, спасший во время пожара младшего брата и сестру, получил благодарственное письмо от руководителя следственного управления СК РФ по региону и ценные подарки. Об этом во вторник сообщила журналистам старший помощник руководителя управления Наталья Гацко.

Пожар в квартире многодетной семьи Виригиных из поселка в Багратионовском районе произошел 4 апреля из-за выпавшего из печи угля. Дома находились только четверо детей - девятилетний Иван и его младшие брат и сестры, мать незадолго до этого вышла за продуктами к подъехавшей автолавке. Иван попытался водой затушить разгорающееся пламя, однако огонь становился все сильнее. Тогда мальчик посадил семилетнего младшего брата себе на спину, взял за руку двухлетнюю сестру, спустился с ними по лестнице на первый этаж и вывел на улицу в безопасное место. Четырехлетнюю Софию, которая от испуга спряталась за шторой в комнате, спасла уже прибежавшая с улицы мать.

В результате пожара никто не пострадал, небольшие ожоги получил сам мальчик. Многодетная семья фактически осталась без крова, знакомые предоставили им временное жилье в доме по соседству. Нашлись спонсоры и просто неравнодушные люди, которые помогли семье с одеждой, игрушками, строительными материалами, муниципалитет также оказал им материальную помощь.

"Приказом руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрия Бочарова за мужественный поступок Иван удостоился благодарственного письма ведомства", - рассказала Гацко.

Глава управления навестил семью в селе и вручил награду школьнику. Многодетной семье Виригиных от офицеров управления передали стиральную машину, а для Вани, увлекающегося футболом, - комплект футбольной формы и мяч.