СКФУ разработал рекомендации по дистанционному образованию студентов с ОВЗ

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты ресурсного учебно-методического центра Северо-Кавказского университета (РУМЦ) разработали рекомендации по организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе университета.

"Мы предложили 25 вузам-партнерам сети РУМЦ, реализующим инклюзивную практику, рекомендации по индивидуализации образовательных траекторий с использованием цифровых технологий и дистанционного обучения. Для этого сотрудники СКФУ советуют использовать адаптивные сервисы электронно-библиотечных систем, адаптированные учебно-методические материалы, электронные образовательные ресурсы, онлайн-курсы, разработанные с учетом международных стандартов доступности web-контента", - цитирует пресс-служба врио ректора Дмитрия Беспалова.

Также по запросу краевого Минобразования специалисты подготовили рекомендации по дистанционному обучению детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями интеллекта. Материалы разделены на блоки для младших и старших школьников, в зависимости от возрастных и индивидуально-психологических особенностей и степени владения компьютерной техникой и мобильными устройствами.

"Школьники с нарушением интеллекта в условиях дистанционного обучения оказываются в наименее выгодном положении - такова специфика их состояния здоровья. Проблемы самостоятельного усвоения учебного материала, а также трудности самоконтроля и самоорганизации делают процесс дистанционного обучение для них достаточно непростым, требующим особого подхода", - приводит пресс-служба слова директора РУМЦ СКФУ Натальи Борозинец.

В крупнейшем вузе Северного Кавказа создана доступная среда и специальные образовательные условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Постоянно ведется работа по формированию инклюзивной культуры у всех участников образовательного процесса. С 2017 года на базе университета функционирует ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году студенты семи регионов Северного Кавказа прошли в университете обучение по инклюзивному волонтерству.