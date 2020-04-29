Ученые КБГУ готовят прогноз динамики распространения коронавируса в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) в ежедневном режиме составляют прогноз распространения новой коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 29 апреля зарегистрировано 412 случаев заражения коронавирусом, в том числе 45 человек заразились за прошедшие сутки, выздоровели 50 человек, умерли двое. Дома под медицинским наблюдением остается 1 361 человек. Состояние шестерых инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе протестирован 13 801 человек. Эти показатели очень близки к показателям предварительного прогноза, составленного специалистами Института физики и математики КБГУ - "408".

Профессиональный интерес

Интерес математиков КБГУ к прогнозированию развития эпидемии возник сразу после обнаружения вспышки коронавируса в центральном Китае. Как пояснил доктор технических наук, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры прикладной математики и информатики Института информатики КБГУ Муаед Ошхунов, по поручению ректора вуза Юрия Альтудова, прогноз динамики распространения заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, ежедневно предоставляется госструктурам республики для принятия оперативных решений.

"Медицинский центр Дж. Хопкинса (США) ежедневно публиковал информацию о динамике заболевания в провинции Ухань, и я решил оценить скорость нарастания заболевания методами математики, - пояснил Ошхунов. - Анализ статистики показал, что на начальном этапе скорость соответствовала экспоненте (геометрической прогрессии), затем перешла на параболический рост, а после - на медленно растущую логарифмическую функцию с выходом на пик с последующим убыванием. Мы сумели предсказать достаточно точно это время, о чем был сделан доклад на научном семинаре, состоявшемся в "Точке кипения" КБГУ задолго до стабилизации ситуации в Ухане".

Методика прогноза основана на классических методах статистики с использованием модифицированного метода наименьших квадратов. Погрешность метода при краткосрочных (до десяти дней) прогнозах не превышает 5%. Так, прогноз заболевания на пять дней, начиная с 27 апреля, когда в республике было 336 заболевших, предполагал, что в последующие дни следует ожидать таких показателей: 28 апреля - 370 заболевших, 29 апреля - 408, 30 апреля - 445, 1 мая - 485. Практика показала, что 29 апреля в Кабардино-Балкарии оказалось 412 заболевших, т.е. погрешность составила менее одного процента.

"При долгосрочных прогнозах численные показатели погрешности могут возрастать т.к. динамика развития заболевания быстрая и плохо предсказуема. В настоящее время производится ежедневная коррекция динамики прогноза на пять-десять дней по предыдущей реальной статистике. Именно по этой причине имеет место высокая достоверность прогноза динамики распространения в КБР заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2", - пояснила кандидат физико-математических наук Елена Жазаева.

Привлеченные к участию в аналитической работе и прогнозированию штатные сотрудники и аспиранты КБГУ выработали методики, создали компьютерные программы, основанные на анализе статистики по динамике заболевания.

"Разработка серьезной математической модели распространения вируса требует анализа всех аспектов, влияющих на динамику (климат, рельеф местности, плотность населения и проч.). Здесь наиболее сложной задачей является идентификация моделей на основе реальных данных по динамике заболевания. Кроме того, необходимо учитывать специфику распространения вируса в конкретном регионе, например, в КБР. Разработанные в нашем институте методики являются универсальными и могут быть использованы для прогноза динамики распространения COVID-19 в других субъектах РФ (в том числе Северо-Кавказского федерального округа и всего юга России), а также любых инфекционных заболеваний в будущем (при наличии объективной статистики)", - говорит о профессиональных задачах профессор Ошхунов.

Прогнозы благоприятные и нежелательные

Ежедневно ученые КБГУ составляют два варианта прогноза - благоприятный (при соблюдении гражданами режима самоизоляции) и негативный (если жители республики не станут придерживаться установленных ограничений). В первом случае к 7 мая в КБР может оказаться 765 заболевших, а во втором - 1 680. Чтобы не удваивать число людей, зараженных опасной вирусной инфекцией, всем, кто в период майских праздников будет находиться на территории Кабардино-Балкарии, необходимо следовать правилам, действующим в период пандемии, соблюдать необходимые меры предосторожности, предпринимаемые для сдерживания темпов распространения коронавируса, предупреждают ученые.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.