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75-летие Победы

Совет РВИО выбрал три проекта памятника Советскому солдату, которые поставят в регионах

Конкурсная комиссия сделала выбор из 86 представленных проектов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрал три проекта монумента Советскому солдату, которые появятся на региональных воинских мемориалах, а также заменят памятники 1960-1970-х годов, пришедшие в негодность. Об этом в четверг сообщает пресс-служба РВИО.

"Создать достойное произведение искусства, чтобы люди на него обратили внимание - это очень сложно. В маленьких городах и небольших поселках появление мемориала -это радость для людей, это некий объект внимания. Здесь надо подходить к объекту индивидуально, опираться на узнаваемую классическую форму и к ней добавить индивидуальность, сделать современной", - приводятся в сообщении слова председателя творческого совета РВИО Андрея Кончаловского.

В финал творческого конкурса вышли работы молодых скульпторов, выполненные в традициях советского монументального искусства. В образцах учтены технические аспекты, связанные с недорогим и долговечным материалом - бетоном. По предложению Кончаловского, лицам воинов приданы черты популярных киногероев советского периода, образ которых воплощен в ролях Павла Кадочникова, Николая Крючкова. Первое место занял проект Алексея Демидова, Андрея Коробцова и Константина Фомина, второе место - проект Дмитрия Салычева, третье - Андрея Коробцова и Константина Фомина.

"Любое искусство живет благодаря преемственности, оно опирается на традиции, признанные мастера делятся свои опытом с молодыми, и уже молодое поколение выходит на арену творчества. Радует, что Российское военно-историческое общество провело именно народный конкурс, среди огромного количества работ, творческий совет выбрал лучшие из лучших. И это как раз проекты молодых скульпторов, за ними будущее", - отметил член творческого совета РВИО скульптор Даши Намдаков.

В свою очередь, профессор, академик Российской академии художеств (РАХ), Народный художник РФ Михаил Переяславец подчеркнул, что создание скульптур, связанных с темой войны, является непростой задачей. "Создание памятника Советскому солдату - своевременная акция, сейчас она необходима. Работы выполнены авторами достаточно профессионально, поставленную задачу они выполнили. Передача образов войны - всегда сложная история, здесь есть своя специфика, и хорошо, что молодые авторы занимаются ею", - сказал он.

Конкурс на лучшее творческое решение памятника Советскому солдату проводился Российским военно-историческим обществом с 1 августа 2019 по 3 марта 2020 года. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 86 проектов из России, Белоруссии и Армении. Эти работы оценивались с учетом результатов онлайн-голосования, которое проходило на платформе "Памятное место". Программа Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию единообразных памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны реализуется с 2014 года. За это время по всей стране было установлено более 60 памятников Советскому солдату.

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Россия75-летие Победы
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