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Заключенные построят для спасателей двухэтажный модуль в удаленном поселке Камчатки

По словам руководителя пресс-службы краевого управления ФСИН России по Камчатскому краю Ивана Крайнева, срок эксплуатации комплекса составит около 20 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /ТАСС/. Заключенные одного из исправительных учреждений края построят для Камчатской региональной поисково-спасательной базы комфортабельный двухэтажный модуль в поселке Тиличики на севере Камчатки. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы краевого управления ФСИН России по Камчатскому краю Иван Крайнев.

"Специальный двухэтажный модуль построят заключенные колонии строгого режима. В нем будет все необходимое для комфортного несения дежурства сотрудниками вспомогательной парашютно-десантной группы в Тиличиках: помещения для отдыха, обслуживания техники, столовая, комната оперативного дежурного. Срок эксплуатации данного комплекса составит порядка 20 лет", - рассказал ТАСС Крайнев.

Модуль утеплят с расчетом на северные климатические условия населенного пункта, оборудуют системами снабжения и безопасности.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2019 году УФСИН России по Камчатскому краю и администрации муниципальных районов и городских округов полуострова заключили ряд соглашений о сотрудничестве. Заключенные изготавливают различные изделия из дерева и металла, оказывают услуги по стирке белья, выращивают овощи, занимаются выпечкой. Объем муниципального заказа у пенитенциарной системы региона составляет свыше 15 млн рублей.

Тиличики - административный центр Олюторского района Камчатки. Расстояние до краевой столицы - 950 км.

Теги
РоссияКамчатский край
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