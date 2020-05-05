{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Третий фестиваль мидий в Приморье пройдет в удаленном формате

Рестораны региона предложат доставку мидий и авторских блюд

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Традиционный, третий по счету, фестиваль мидий, во время которого блюда из этого моллюска в ресторанах-участниках можно попробовать по специальной сниженной цене, в нынешнем году пройдет в удаленном формате из-за опасности распространения коронавируса. Фестивальные блюда можно будет заказать навынос или с доставкой на дом, сообщил во вторник оргкомитет фестиваля.

Фестиваль мидий проводится в Приморье с 2018 года, во время него можно попробовать дальневосточные моллюски в разнообразных подачах от шеф-поваров ресторанов-участников. Этот фестиваль пользовался большой популярностью не только у местных жителей, но и у туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом фестивале съели три тонны дальневосточных мидий, а на втором - семь тонн.

"В фестивале примут участие заведения, которые на данный момент осуществляют доставку блюд или работают навынос. Некоторые участники предложат "конструкторы" - набор ингредиентов можно будет заказать на доставку и дома самостоятельно приготовить блюдо с мидиями по рецепту шефа. Гурманы получат удовольствие от процесса приготовления и будут вознаграждены вкусом свежеприготовленных мидий", - говорится в сообщении.

В списке участников более 20 ресторанов Приморья. Организаторы увеличили продолжительность фестиваля, чтобы как можно больше людей успели попробовать мидии. В этом году фестивальные мидии можно будет заказать по цене 300 рублей за 300 граммов или 500 рублей за 500 граммов, также в меню ресторанов будут присутствовать дополнительные авторские блюда от шеф-поваров - супы, салаты и "завертоны".

"Проведение третьего фестиваля было запланировано с 14 по 24 мая. В этом году мы хотели еще больше масштабировать ресторанный фестиваль, готовили наш "Мидиясаммит" - городской праздник на открытом воздухе. Ситуация с пандемией внесла коррективы, но мы решили, что все равно сделаем гастрономический праздник для жителей города, особенно сейчас, когда им нужны свежайшие локальные продукты, укрепляющие иммунитет, и хорошее настроение", - приводятся в сообщении слова организатора фестиваля Татьяны Заречневой.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Приамурье начались выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом
Всего выплаты получат около 400 медработников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС