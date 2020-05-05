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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье начнут производство противоэпидемических костюмов

По словам губернатора Владимира Владимирова, одно из предприятий Пятигорска готово выпускать около 3 тысяч таких костюмов в сутки

СТАВРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Одно из предприятий Пятигорска начнет производство противоэпидемических костюмов для медиков Ставропольского края, при необходимости подключатся и другие фабрики, написал губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

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Ставрополье наращивает выпуск защитных средств для противодействия распространению коронавируса. ⠀ Наряду с масками и бахилами в нашем крае будут производиться и противоэпидемические костюмы. Они востребованы в больницах Ставрополья, там, где работают с пациентами с коронавирусом. ⠀ Одно из предприятий Пятигорска готово выпускать порядка 3 тысяч таких костюмов для медиков в сутки. ⠀ В случае роста потребности, в изготовление включатся и другие фабрики нашего края. ⠀ #ставропольскийкрай #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

"Наряду с масками и бахилами в нашем крае будут производиться и противоэпидемические костюмы. Они востребованы в больницах Ставрополья, там, где работают с пациентами с коронавирусом", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что одно из предприятий Пятигорска готово выпускать порядка 3 тысяч таких костюмов для медиков в сутки.

В случае роста потребности в изготовление включатся и другие фабрики края, отметил Владимиров.

За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено еще 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция, написал руководитель региона. Таким образом, за все время в крае зафиксировано 824 случая заболевания. В тяжелом состоянии на находятся 18 человек, 188 человек выздоровели, 18 пациентов умерли.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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