На Ставрополье начнут производство противоэпидемических костюмов

СТАВРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Одно из предприятий Пятигорска начнет производство противоэпидемических костюмов для медиков Ставропольского края, при необходимости подключатся и другие фабрики, написал губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Наряду с масками и бахилами в нашем крае будут производиться и противоэпидемические костюмы. Они востребованы в больницах Ставрополья, там, где работают с пациентами с коронавирусом", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что одно из предприятий Пятигорска готово выпускать порядка 3 тысяч таких костюмов для медиков в сутки.

В случае роста потребности в изготовление включатся и другие фабрики края, отметил Владимиров.

За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено еще 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция, написал руководитель региона. Таким образом, за все время в крае зафиксировано 824 случая заболевания. В тяжелом состоянии на находятся 18 человек, 188 человек выздоровели, 18 пациентов умерли.