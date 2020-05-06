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75-летие Победы

В Железноводске "Терренкур Победы" откроют в День города в сентябре

Его благоустраивают на средства курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Дату торжественного открытия единственного в России "Терренкура Победы" в Железноводске (Ставропольский край) из-за коронавируса и ограничительных режимов перенесли с мая на сентябрь. Его благоустраивают на средства курортного сбора, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Терренкур Победы" в Железноводске откроют в День города (третья суббота сентября, 19 сентября - прим. ТАСС). Дату торжественного открытия пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, изначально терренкур хотели открыть 7 мая.

"Мы планировали открыть тематическую тропу здоровья в преддверии юбилея Великой Победы - 7 мая, но из-за режима самоизоляции приняли решение дату открытия памятного места перенести на сентябрь, чтобы разделить торжественность момента со всеми горожанами, а главное с нашими ветеранами, ведь это их праздник", - цитирует пресс-служба слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Освещать единственный в стране "Терренкур Победы" будут фонари, выполненные в виде цветов гвоздик. По всей протяженности пешеходной тропы, которая ведет с центральной улицы к исторической части Каскадной лестницы, будут размещены инсталляции, рассказывающие о жизни города-госпиталя Железноводска. Каменную стелу у входа на терренкур украсит текст благодарственной телеграммы, которую Сталин направил медикам Железноводска за их самоотверженный труд. Благоустройство "Терренкура Победы" в Железноводске ведется на средства, полученные от курортного сбора.

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. Благодаря военврачам Железноводска более 30 тысяч советских солдат вернулись в строй.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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