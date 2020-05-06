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75-летие Победы

Волонтеры в Дагестане развезли более 20 тыс. георгиевских ленточек

Георгиевские ленточки развезли по супермаркетам, аптекам и АЗС, где желающие смогут получить их бесплатно

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Дагестан присоединился к акции "Георгиевская ленточка", волонтеры и сотрудники министерства по делам молодежи Республики Дагестан развезли по аптекам, супермаркетам и АЗС более 20 тыс. георгиевских ленточек. Об этом сообщил в среду председатель правительства республики Артем Здунов на своей странице в Instagram.

"В Дагестане стартовала патриотическая акция "Георгиевская ленточка". <...> Волонтеры совместно с сотрудниками министерства по делам молодежи Республики Дагестан уже успели развезти более 20 тыс. ленточек по супермаркетам, аптекам и АЗС, где желающие смогут получить символ победы абсолютно бесплатно", - написал он.

Здунов добавил, что георгиевские ленточки раздали также врачам и полицейским, "находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией". Председатель правительства Дагестана подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса и продолжающимся в стране режимом самоизоляции акция в этом году претерпела некоторые изменения. "У волонтеров нет возможности раздавать ленточки прямо на улице, но они могут предоставить их в места скопления людей", - пояснил он.

Акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года. Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года являются "Волонтеры Победы" при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан75-летие Победы
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