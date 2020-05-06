Артисты Чувашии представили клип на песню "День Победы" на национальном языке

ТАСС, 6 мая. Видеоролик с песней "День Победы" на чувашском языке в исполнении музыкальных коллективов Чувашской Республики, снятый для песенного марафона "Наш День Победы", представили в среду на еженедельном совещании врио главы республики Олега Николаева с участием глав районов и городов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Олег Николаев дал старт песенному марафону "Наш День Победы" в Чувашии. Сделал он это на еженедельном совещании с участием глав районов и городов Чувашии. Они и стали первыми, кто оценил клип, в котором музыкальные коллективы исполнили знаменитую песню "День Победы" на чувашском языке", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии, специально для акции песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер. "В записи ролика приняли участие артист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков, солисты Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова и Иван Николаев, популярные исполнители Алексей Московский и Ольга Пеганова, а также хор "Соловушки", певческая капелла "Классика" и народный ансамбль патриотической песни и музыки "Живи и помни", - отметили в пресс-службе.

Съемки проводились в феврале-марте, до введения в России режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией. Клип будут транслировать в телевизионных эфирах, а также в социальных сетях.

За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики - более 208 тыс. жителей, из них больше половины погибли. В республику были эвакуированы оборудование и трудовые коллективы 28 заводов, фабрик и цехов, 11 крупных предприятий, они стали фундаментом новых для Чувашии промышленных объединений. Козловский домостроительный и Шумерлинский деревообрабатывающий комбинаты были перепрофилированы на снабжение фронта самолетами и планерами. На Канашском вагоноремонтном и Алатырском паровозоремонтном заводах, наряду с ремонтом паровозов и железнодорожных вагонов, изготавливали артиллерийские снаряды, бронепоезда и бронетранспортеры.

К песенному марафону "Наш День Победы" уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край, Ульяновская и Пензенская области. В среду Чувашия передает эстафету Кировской области. Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти в социальных сетях по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. А 9 мая, в День Победы, песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.