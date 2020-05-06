Эксперт: суда на воздушной подушке могут помочь в борьбе с наводнениями в Якутии

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Использование судов на воздушной подушке может стать альтернативой таким методам борьбы с наводнениями в Якутии, как подрыв льда, его распиловка и зачернение, которые наносят вред экологии. Такое мнение ТАСС высказал гидролог, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН, кандидат географических наук Никита Тананаев.

Паводки - одна из острых сезонных проблем на Дальнем Востоке, ежегодно от них страдают тысячи населенных пунктов, фермерские хозяйства. Строительство дамб и других противопаводковых сооружений на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), как и проведение иных превентивных мероприятий, ведется по поручению президента РФ. Ранее полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил МЧС и аппарату полпредства проверить, как исполняется это поручение.

"При движении по льду суда на воздушной подушке создают волны на границе между водой и льдом. При определенной скорости волны попадают в резонанс, и лед ломается. В Якутии для этого можно использовать популярные в регионе амфибийные суда "Ирбис". Их можно заставить ездить по одному маршруту [по реке Лене], от берега к берегу или по другим схемам, пока лед не разрушится", - рассказал ученый.

По мнению Тананаева, в Якутии можно использовать и более экологичную альтернативу зачернения льда. "Вместо песчаной смеси можно рассмотреть опыт использования более экологически устойчивого материала - например, гуашевых красок", - сказал он.

"Наши меры предотвращения наводнений должны быть максимально вариативными и по возможности адаптированными к локальным условиям. Схемы превентивных мероприятий должны ежегодно пересматриваться в зависимости от текущей гидрологической обстановки и изменений русла реки", - подчеркнул гидролог.

Он добавил, что подрывы для разрушения ледовых заторов нужно проводить аккуратно и с учетом экологических последствий. "Взрывы - это плохо, нигде так много не взрывают, как у нас. В США и Канаде - это исключительная мера. Разовые взрывные работы [можно проводить только] во время особенно сильного ледохода после согласований с рыбинспекцией", - сказал Тананаев.

Особенности половодья на Лене

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от наводнений на реках республики пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году затопления жилых домов удалось избежать, но в нескольких поселениях затопило дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.

Как считает Тананаев, прогнозировать наводнения в Якутии практически невозможно. Все дело - в большом количестве участков Лены, где могут образоваться ледовые заторы. "То, что никак нельзя предсказать - это вероятность заторов. Например, для города Якутска опасны все заторы, которые образуются ниже по течению Лены, на подходе к устью реки Алдан. <…> На этом промежутке десять опасных участков, и худший сценарий - когда затор происходит на каждом из них, и лед, накапливаясь, может достичь опасных для Якутска объемов", - добавил ученый.

В прошлом году из-за маловодья Лена замерзала при низких уровнях. "[Поэтому] больше вероятности, что в этом году все пройдет спокойно. В таких условиях ледоход проходит проще, так как высока вероятность, что при резком подъеме [уровня] воды возникнут трещины, по которым речная вода выйдет на поверхность льда. Это снижает его прочность и, отчасти, обеспечивает малую вероятность заторов", - рассказал эксперт.

По его словам, если река осенью замерзает при высокой воде, а зимой ее уровень снижается, то весной разрушение ледяного покрова произойдет с запозданием, ближе к пику половодья, что может привести к образованию заторов и наводнениям.

"Однако есть второй фактор - количество [тающей] воды. И здесь есть волнующий момент - большой снегозапас в верховьях Лены. Пока непонятно, как снег будет таять. Теплая погода в начале весны - всегда настораживающий фактор. И в этом смысле в центральной части Якутии нужно тщательно следить за погодой", - отметил гидролог.

Тананаев добавил, что поскольку места образования заторов известны и не меняются из года в год, один из методов управление ими - проведение русловыправительных работ.

Ситуация в Арктике

Ситуация на северных реках Индигирка и Алазея в Якутии, по мнению Тананаева, не может не настораживать - количество воды в бассейнах этих рек, судя по спутниковым данным, ежегодно увеличивается.

"Возможные причины - увеличение толщины слоя сезонного протаивания и содержания воды в нем, а также рост количества осадков и возрастание площади и объема термокарстовых озер (образованных в тундре при таянии подземных жильных льдов - прим. ТАСС). По прогнозам, в этом году сценарий последних трех лет с затоплением поселений может повториться", - сказал ученый.

Выход для северных районов он видит в минимизации последствий природной стихии. "На Аляске, где есть схожая проблема с подтоплениями, много домов перестроено и поднято на винтовые сваи. Мы ездили с коллегами в поселение Галена на Аляске, которое было больше, чем на 90% было затоплено в 1970-х годах и затем на 97% - в 2013 году. На Аляске нашли выход в таком подходе к строительству", - пояснил кандидат географических наук.