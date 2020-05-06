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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" пройдет в Нижнем Новгороде

Ранее в течение четырех лет конференция проходила в Иннополисе

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Организаторы конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) после четырех лет проведения мероприятия в Иннополисе (Татарстан) решили перенести сроки и место ее проведения. В 2020 году ЦИПР пройдет с 23 по 25 сентября в Нижнем Новгороде, сообщила журналистам пресс-служба проекта "Иннополис".

"Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в этом году не только перенесла сроки проведения, но и сменила площадку. Юбилейное, пятое по счету мероприятие, пройдет с 23 по 25 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде. Напомним, первые четыре года ЦИПР проводился в инновационном российском городе - Иннополисе (Республика Татарстан)", - говорится в сообщении.

За эти годы конференция стала заметным деловым мероприятием в области цифровой экономики в России, площадкой для дискуссий и сотрудничества между представителями органов государственной власти, институтов развития, бизнеса и научной среды, отметили в пресс-службе.

Решение о смене площадки проведения было принято оргкомитетом конференции. По словам директора конференции Ольги Ливень, юбилейная конференция пройдет в современном реконструированном комплексе Нижегородской ярмарки.

"Ежегодно в Иннополисе проводится более 40 индустриальных мероприятий, в том числе и такие крупные как ЦИПР или "Стачка". Некоторые конференции, стартовав в Иннополисе, дальше уверенно шагают по России. Мы рады, что ЦИПР, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, все же будет проведен, и обязательно посетим его в Нижнем Новгороде", - сказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, слова которого приводит пресс-служба.

"Цифровая индустрия промышленной России" - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2019 году ЦИПР посетили более 5 тыс. участников, более 1,5 тыс. организаций из 26 стран, в деловой программе приняли участие более 600 спикеров.

Теги
РоссияНижегородская областьТатарстан
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