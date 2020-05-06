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Пандемия коронавируса нового типа

Трудовые права и маткапитал стали основными темами обращений за юрпомощью в Дагестане

Магистранты и аспиранты ДГУ оказывают бесплатную помощь населению республики

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Юридическая клиника Дагестанского государственного университета (ДГУ) перешла в режим онлайн-работы во время пандемии коронавируса, магистранты и аспиранты вуза оказывают бесплатную юридическую помощь населению республики. Чаще всего жители обращаются за разъяснениями в сфере трудового законодательства, с вопросами о получении маткапитала и продаже квартир, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"Дагестанский государственный университет организовал онлайн-работу своего подразделения, оказывающего безвозмездную юридическую помощь населению. Пока большинство онлайн-обращений дагестанцев [поступают] от сравнительно молодых, активных пользователей интернета, среди них и семьи с маленькими детьми, студенчество и другая молодежь. Особенно востребована помощь в сфере трудового законодательства. В сложной экономической ситуации, сопряженной с самоизоляцией и приостановкой работы предприятий и организаций, многие стараются прояснить и собственное правовое положение, и возможные пути развития ситуации с точки зрения постоянного закона и правовых актов, вошедших в силу с введением режима ограничений", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в юридическую клинику обращаются с вопросами о материнском капитале, о продаже жилья. В вузе подчеркнули, что и прежде востребованная возможность обратиться за качественной правовой поддержкой оказалась очень своевременной в сегодняшней ситуации. "В республике введен режим самоизоляции, ряд организаций, в том числе оказывающих юридические услуги, не работает, что не отменяет запрос наших сограждан на качественные юридические консультации и помощь в составлении документов. Под руководством квалифицированных юристов, преподавателей Юридического института ДГУ магистранты и аспиранты помогают обратившимся разрешить их вопросы", - сказали в пресс-службе.

Юридическая клиника ДГУ работает с 1997 года, сотрудничает с правоохранительными органами, органами судебной власти, следствия, прокуратурой республики, адвокатурой, нотариатом, УФСИН России по региону, уполномоченным по правам человека в республике, ГУ МВД по Дагестану и другими органами государственной власти и местного самоуправления. Как отмечается, по завершении действия ограничительных мер юридическая клиника вновь откроет свои двери для посетителей, сохранив и формат онлайн-работы.

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