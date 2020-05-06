Шествие "Бессмертного полка" в Волгограде заменят парадом ретро-техники

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" в День Победы в Волгограде из-за режима самоизоляции в связи с коронавирусом заменят парадом ретро-техники, сообщила в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.

"В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Волгограде решили не отказываться от шествия "Бессмертного полка". По традиционному маршруту, от легендарного дома Павлова до подножия Мамаева кургана, проследуют военные и ретро-автомобили. Это танк Т-34, легендарная "Катюша", автомобили ГАЗ, УАЗ, американский Willys", - говорится в сообщении.

На бортах машин разместят списки всех войсковых частей и соединений, которые принимали участие в Сталинградской битве, а также установят портреты всех 127 Героев Советского Союза, которые сражались под Сталинградом. Планируется, что за рулем одного из автомобилей будет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Еще один парад ретро-автомобилей и военной техники состоится в Волгограде в рамках акции "Победа в каждый дом", 18 машин совершат автопробег по улицам праздничного города, заезжая во дворы, где живут ветераны, чтобы поздравить их. Акция начнется в 10 утра на центральной площади. Сопровождать движение колонны, которая разделится на три части, будут военные песни и голос Юрия Левитана, в годы войны читавшего по радио сводки с фронтов.

Вместо военного парада в Волгограде, который отложен из-за ситуации с коронавирусом, в городе впервые в День Победы состоится воздушный парад. В нем будут задействованы самолеты Су-24М, Су-25, Су-27, Су-34 и боевые вертолеты, они пройдут парами на высотах от 100 до 300 м. Чтобы увидеть воздушный парад, будет достаточно выйти на балкон или выглянуть в окно.