{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге запустили арт-проект, посвященный 317-летию города

Конкурс продлится до 27 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" запустил всероссийский творческий проект в формате онлайн "Санкт-Петербург - моя история", посвященный 317-летию города. В мероприятиях примут участие представители зарубежных стран, конкурс будет идти до 27 мая, сообщил в среду в региональном пресс-центре ТАСС генеральный директор парка Олег Черняга.

"Центр "Россия - моя история" запустил сегодня всероссийский творческий исследовательский проект "Санкт-Петербург - моя история". Он продлится до 27 мая - день чествования нашего города. В это ответственное время многие проекты начинают идти в онлайн-формате, и наши партнеры предложили формат путешествовать, не выходя из дома. Маршрутов для путешествий будет три: Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова и "Золотой треугольник" [район в центре города]", - сказал Черняга.

Он добавил, что все участники конкурса получат сертификаты, победителей отметят особыми призами. Педагоги, которые смогут зарегистрироваться на конкурс вместе с классом, получат дипломы за участие в этом проекте. Лучшие творческие работы, рисунки и рассказы будут изданы в виде каталога. При этом, если таких работ будет много, то они могут стать одной из выставок парка "Россия - моя история".

"У нас в каждом маршруте всего 14 вопросов. Первые 10 - это основные базовые вопросы по истории города с вариантами ответов, они подкрепляются большим количеством иллюстраций. Вопросы не сложные, даже если дети ответят неправильно на 2-3 вопроса, они все равно увидят нашу подсказку и узнают правильный ответ. Вторая часть творческая - четыре вопроса, чтобы дети могли сами дорассказать, дорисовать какую-то историю по маршруту", - отметила на пресс-конференции начальник отдела по развитию исторического парка "Россия - моя история" Елена Смирнова.

По ее словам, первоначально проект был направлен исключительно на школьников, однако в последний момент было принято решение сделать конкурс всеобщим, семейным, чтобы представители старшего поколения могли рассказать детям истории города, помочь им в ответах на вопросы.

"Эту идею поддержали наши соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. К нам уже присоединилось более 500 иностранных участников, и мы надеемся, что их станет еще больше", - рассказала на пресс-конференции директор детского креативного издательства Елена Лоза.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Самарской области начались выплаты ветеранам труда за счет средств президентского гранта
Сумма гранта составила 1,45 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС