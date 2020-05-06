В Петербурге запустили арт-проект, посвященный 317-летию города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" запустил всероссийский творческий проект в формате онлайн "Санкт-Петербург - моя история", посвященный 317-летию города. В мероприятиях примут участие представители зарубежных стран, конкурс будет идти до 27 мая, сообщил в среду в региональном пресс-центре ТАСС генеральный директор парка Олег Черняга.

"Центр "Россия - моя история" запустил сегодня всероссийский творческий исследовательский проект "Санкт-Петербург - моя история". Он продлится до 27 мая - день чествования нашего города. В это ответственное время многие проекты начинают идти в онлайн-формате, и наши партнеры предложили формат путешествовать, не выходя из дома. Маршрутов для путешествий будет три: Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова и "Золотой треугольник" [район в центре города]", - сказал Черняга.

Он добавил, что все участники конкурса получат сертификаты, победителей отметят особыми призами. Педагоги, которые смогут зарегистрироваться на конкурс вместе с классом, получат дипломы за участие в этом проекте. Лучшие творческие работы, рисунки и рассказы будут изданы в виде каталога. При этом, если таких работ будет много, то они могут стать одной из выставок парка "Россия - моя история".

"У нас в каждом маршруте всего 14 вопросов. Первые 10 - это основные базовые вопросы по истории города с вариантами ответов, они подкрепляются большим количеством иллюстраций. Вопросы не сложные, даже если дети ответят неправильно на 2-3 вопроса, они все равно увидят нашу подсказку и узнают правильный ответ. Вторая часть творческая - четыре вопроса, чтобы дети могли сами дорассказать, дорисовать какую-то историю по маршруту", - отметила на пресс-конференции начальник отдела по развитию исторического парка "Россия - моя история" Елена Смирнова.

По ее словам, первоначально проект был направлен исключительно на школьников, однако в последний момент было принято решение сделать конкурс всеобщим, семейным, чтобы представители старшего поколения могли рассказать детям истории города, помочь им в ответах на вопросы.

"Эту идею поддержали наши соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. К нам уже присоединилось более 500 иностранных участников, и мы надеемся, что их станет еще больше", - рассказала на пресс-конференции директор детского креативного издательства Елена Лоза.