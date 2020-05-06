В Железноводске 9 мая более 500 человек исполнят хором "День Победы", не покидая квартир

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Песню "День Победы" в Железноводске (Ставропольский край) одновременно исполнят более 500 жителей многоэтажного дома на своих балконах и из окон. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"На ставропольском курорте готовятся к массовой акции, участие в которой примут жители, не покидая своих квартир и не нарушая режима самоизоляции. 9 мая в Железноводске более 500 человек исполнят хором "День Победы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, активисты дома (Октябрьская, 94) обратились в администрацию с инициативой исполнить главную песню Победы всей многоэтажкой со своих балконов и из окон.

"Безусловно, идею мы поддержали, и ровно в 18:00 мск 9 мая по этому адресу отправится фронтовая бригада с музыкальным оборудованием, чтобы поддержать замечательную инициативу наших горожан", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

После совместного исполнения песни "День Победы" жители многоэтажки и окрестных домов получат в подарок часовую музыкальную программу от артистов городского Дворца культуры.

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. Благодаря военврачам Железноводска более 30 тыс. советских солдат вернулись в строй.