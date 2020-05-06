{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Ростовской области перезахоронили останки 60 погибших в годы войны советских воинов

В церемонии приняли участие военный оркестр штаба ЮВО, рота Почетного караула и салютная команда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков 60 советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На сегодняшний день на территории "Самбекских высот" проведено всего пять захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. В поисковых операциях участвовали региональные объединения "Поисковое движение России", "Память-Поиск", "Миусская высота", "Скиф", "Антей", "Южный рубеж", "Миус-Фронт", - отметили в пресс-службе.

Впервые церемония захоронения на "Самбекских высотах" была проведена 6 мая 2017 года по инициативе поисковых объединений при поддержке правительства области. По сложившейся за последние несколько лет традиции, перезахоронения проводятся в канун Дня Победы, а также 30 августа, когда в регионе отмечается годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодня мы захоронили безымянные останки воинов, но на 30 августа готовятся документы к захоронению останков воинов, чьи имена уже установлены, - передает пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова. - Традиционно на захоронении присутствуют ветераны, школьники, делегации всех муниципалитетов, молодежь и юнармейцы, родственники погибших солдат и офицеров. К сожалению, сегодня церемонию мы проводим с минимальным количеством людей из-за эпидемиологической обстановки".

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в церемонии приняли участие военный оркестр штаба Южного военного округа, рота Почетного караула и салютная команда.

По словам Гуськова, строительство военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" практически завершено. "Все объекты, которые под открытым небом, включая интерактивную площадку с военной техникой времен войны, готовы, остались только работы по завершению создания экспозиции в здании музея", - отметил Гуськов.

Самбекские высоты

Музейный комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Его начали строить в июне 2018 года, строительство ведется преимущественно на народные пожертвования.

Миус-фронт - оборонительный рубеж протяженностью в 104 км, в декабре 1941 году возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Советские войска пытались прорвать рубеж Миус-фронта дважды, с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Он был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. Потери Красной армии на Миус-фронте составили более 800 тыс. человек.

Теги
РоссияРостовская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Железноводске 9 мая более 500 человек исполнят хором "День Победы", не покидая квартир
Жители дома на Октябрьской улице одновременно исполнят песню со своих балконов и из окон
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС