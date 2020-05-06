В Ростовской области перезахоронили останки 60 погибших в годы войны советских воинов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков 60 советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На сегодняшний день на территории "Самбекских высот" проведено всего пять захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. В поисковых операциях участвовали региональные объединения "Поисковое движение России", "Память-Поиск", "Миусская высота", "Скиф", "Антей", "Южный рубеж", "Миус-Фронт", - отметили в пресс-службе.

Впервые церемония захоронения на "Самбекских высотах" была проведена 6 мая 2017 года по инициативе поисковых объединений при поддержке правительства области. По сложившейся за последние несколько лет традиции, перезахоронения проводятся в канун Дня Победы, а также 30 августа, когда в регионе отмечается годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодня мы захоронили безымянные останки воинов, но на 30 августа готовятся документы к захоронению останков воинов, чьи имена уже установлены, - передает пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова. - Традиционно на захоронении присутствуют ветераны, школьники, делегации всех муниципалитетов, молодежь и юнармейцы, родственники погибших солдат и офицеров. К сожалению, сегодня церемонию мы проводим с минимальным количеством людей из-за эпидемиологической обстановки".

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в церемонии приняли участие военный оркестр штаба Южного военного округа, рота Почетного караула и салютная команда.

По словам Гуськова, строительство военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" практически завершено. "Все объекты, которые под открытым небом, включая интерактивную площадку с военной техникой времен войны, готовы, остались только работы по завершению создания экспозиции в здании музея", - отметил Гуськов.

Самбекские высоты

Музейный комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Его начали строить в июне 2018 года, строительство ведется преимущественно на народные пожертвования.

Миус-фронт - оборонительный рубеж протяженностью в 104 км, в декабре 1941 году возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Советские войска пытались прорвать рубеж Миус-фронта дважды, с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Он был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. Потери Красной армии на Миус-фронте составили более 800 тыс. человек.