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75-летие Победы

Ивановские власти призвали жителей присоединиться к акции "Дерево Победы"

В акции также намерен принять участие губернатор региона Станислав Воскресенский

ИВАНОВО, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ивановской области предложили жителям региона присоединиться к местной акции "Дерево Победы" и посадить на садовом участке дерево в честь ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В честь 75-летия Победы всем жителям Ивановской области предлагается присоединиться к акции "Дерево Победы" и посадить на садовом участке дерево в честь ветеранов, а также в память тех погибших молодых людей, у которых не осталось потомков. Каждое дерево - это символ связи поколений, от корней, истоков - наших дедов и прадедов, до листвы - будущих детей", - пояснили в пресс-службе, добавив, что участие в акции планирует принять и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

После высадки саженцев участники акции могут сфотографироваться со своим "Деревом Победы" и разместить фото в социальных сетях с хэштегом "ДеревоПобеды".

По данным пресс-службы, жители Ивановской области также присоединились к всероссийской акции "Сады памяти", в рамках которой в память о погибших советских воинах с 18 марта по 22 июня по всей России планируют высадить 27 млн деревьев. Высадка сосен прошла в Лежневском районе области.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич75-летие Победы
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