В Калужской области высадили 4 тыс. сеянцев сосны и дуба в преддверии юбилея Победы

ТАСС, 6 мая. Геоглиф в форме числа "75" из сосны и дуба появился недалеко от города воинской доблести Людиново Калужской области. Всего было высажено 4 тысячи сеянцев, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В рамках международной акции "Сад памяти" представители министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, Людиновского лесничества и всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" высадили вблизи города Людиново 4 тысячи сеянцев сосны и дуба в форме числа "75", - говорится в сообщении.

Ранее молодые деревья в форме числа высадили в Юхновском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком районах Калужской области. Планируется, что "сады памяти" появятся в восьми муниципальных образованиях региона, районные центры которых удостоены званий "Город воинской славы" и "Город воинской доблести".

Людиновский район в октябре 1941 года город был оккупирован, по территории района проходила линия фронта. Погибшими числятся тысячи советских солдат. Одиннадцать жителей района в годы войны стали Героями Советского Союза. В 2015 году город Людиново был удостоен звания "Город воинской доблести".

Акция "Сад памяти" была запущена 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.