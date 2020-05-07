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75-летие Победы

В Якутии издали книгу-альбом об участии жителей республики в Великой Отечественной войне

В ней собраны воспоминания ветеранов войны, тыла, детей войны и переселенцев

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Книга-альбом об участии жителей Якутии в Великой Отечественной войне выпущена к 75-летию Победы. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне издательством "Бичик" при содействии Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) подготовлена и выпущена книга-альбом "Бессмертный подвиг якутян в Великой Отечественной войне". Книга вышла тиражом 5 тыс. экземпляров. Ее можно купить в магазинах издательства, а вскоре ее цифровая версия выйдет на российской платформе "ЛитРес". Таким образом, все наши земляки, проживающие за пределами республики, смогут ее приобрести и скачать", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что книга-альбом документально рассказывает об участии жителей Якутии в освобождении Родины. В ней собраны воспоминания ветеранов войны, тыла, детей войны и переселенцев. Помимо этого, была проделана большая исследовательская работа. "В течение года шла работа над книгой, к проекту были привлечены ученые из институтов и университета, журналисты, опытные архивисты, а также сотрудники нашего издательства. Так, в книгу вошли новые материалы, введены были уточнения, основанные на исторических документах", - сказал ТАСС генеральный директор национальной издательской компании "Бичик" Август Егоров.

В частности, как отметил Егоров, ранее было зафиксировано, что в Великой Отечественной войне участвовали 18 якутских снайперов. В книгу же вошла информация о 41 снайпере из Якутии, которые уничтожили свыше 3 тыс. фашистов. Также в издание были включены материалы о якутских летчиках, саперах, артиллеристах, водителях, участвовавших в войне.

"За годы войны на фронт было призвано около 65 тыс. якутян, из них вернулись домой только 28 тыс. воинов. Также во время войны в Якутии в тылу умерли от голода десятки тысяч человек. Для республики, население которой в то время составляло около 300 тыс. жителей, это было колоссальным ударом. Поэтому этот проект так важен сегодня", - добавил Егоров.

Якутские воины принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в изгнании оккупантов за пределы Советского Союза, освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии.

Теги
РоссияЯкутия75-летие Победы
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