В Петрозаводске откроют монумент, посвященный женщинам-матерям времен войны

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Скульптурная композиция, посвященная женщинам-матерям времен Великой Отечественной войны, будет открыта 2 августа 2020 года возле храма св. Ильи Пророка в Петрозаводске. С инициативой установки монумента выступила возглавляемая секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым госкомиссия по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

"Открытие памятника запланировано на 2 августа 2020 года - в День Воздушно-десантных войск", - сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совбеза. Монумент будет установлен вблизи построенного в 2016 году храма св. Ильи Пророка, считающегося небесным покровителем ВДВ.

Скульптурная композиция работы народного художника РФ Салавата Щербакова представляет собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. Ее установка в Петрозаводске будет приурочена к 75-летию Победы.

Как отметили в пресс-службе аппарата Совбеза, реализация этого и других проектов в рамках военно-патриотического воспитания и сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне находятся в сфере деятельности рабочей группы по развитию моногородов госкомиссии. Ранее при содействии этой рабочей группы, возглавляемой заместителем секретаря СБ РФ Рашидом Нургалиевым, в Карелии появились новые монументы и был обустроен ряд воинских мемориалов.