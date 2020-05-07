В Самаре прошла генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации на 9 мая

ТАСС, 7 мая. Летчики Центрального военного округа (ЦВО) провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации над центром Самары, который состоится в День Победы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ЦВО.

"Пилоты сверхзвуковых истребителей, фронтовых бомбардировщиков и транспортно-штурмовых вертолетов тренировались соблюдать интервалы, дистанцию, скорость между воздушными судами на предельно малых высотах", - отмечается в сообщении. Истребители и бомбардировщики пролетели на высоте 400 м со скоростью 700 км/ч, вертолеты - на высоте 200 м со скоростью 200 км/ч.

9 мая в небо над Самарой поднимется пара многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, пара фронтовых бомбардировщиков-разведчиков Су-24МР, а также многоцелевые вертолеты Ми-2. Всего будет задействовано шесть единиц авиационной техники с двух авиабаз Центрального военного округа.

В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.