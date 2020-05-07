{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Калининграде прошла генеральная репетиция воздушного парада в честь Дня Победы

Над городом пролетели 20 военных самолетов и вертолетов

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Экипажи 20 вертолетов и самолетов авиации Балтийского флота приняли участие в четверг в генеральной репетиции воздушного парада в Калининграде, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В парадном строю небе над центром города пролетели 20 военных самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС", - рассказали в пресс-службе.

Высота полета боевых машин, которые взлетали с трех военных аэродромов в разных районах Калининградской области, составляла от 150 до 300 м при скорости от 160 до 550 км/ч.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что маршрут пролета авиации над областным центром самого западного региона России пролегает через центральную часть города, его главную площадь - площадь Победы, на которой традиционно проходят военные парады, а также в непосредственной близости от главного воинского мемориала 1 200 героям-гвардейцам, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года, и примыкающего к нему Парка Победы.

Как отметил начальник морской авиации Балтийского флота полковник Андрей Пахомов, для морских летчиков полеты над городом на предельно малых высотах не совсем свойственная задача. "Но к воздушному показу авиатехники привлечены наши лучшие пилоты, и они с этой задачей справились. 9 мая морская авиация Балтийского флота порадует ветеранов и жителей Калининграда красивым пролетом над городом", - подчеркнул он.

9 мая воздушный парад в Калининграде начнется в 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Теги
РоссияКалининградская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Ученые КБР в течение месяца испытают дрон для распыления удобрений и мониторинга полей
Октокоптер может поднять около 10 кг груза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС