В Калининграде прошла генеральная репетиция воздушного парада в честь Дня Победы

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Экипажи 20 вертолетов и самолетов авиации Балтийского флота приняли участие в четверг в генеральной репетиции воздушного парада в Калининграде, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В парадном строю небе над центром города пролетели 20 военных самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС", - рассказали в пресс-службе.

Высота полета боевых машин, которые взлетали с трех военных аэродромов в разных районах Калининградской области, составляла от 150 до 300 м при скорости от 160 до 550 км/ч.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что маршрут пролета авиации над областным центром самого западного региона России пролегает через центральную часть города, его главную площадь - площадь Победы, на которой традиционно проходят военные парады, а также в непосредственной близости от главного воинского мемориала 1 200 героям-гвардейцам, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года, и примыкающего к нему Парка Победы.

Как отметил начальник морской авиации Балтийского флота полковник Андрей Пахомов, для морских летчиков полеты над городом на предельно малых высотах не совсем свойственная задача. "Но к воздушному показу авиатехники привлечены наши лучшие пилоты, и они с этой задачей справились. 9 мая морская авиация Балтийского флота порадует ветеранов и жителей Калининграда красивым пролетом над городом", - подчеркнул он.

9 мая воздушный парад в Калининграде начнется в 10:00 по местному времени (11:00 мск).