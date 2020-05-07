На Ставрополье открыт госпиталь для пациентов с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 7 мая. /ТАСС/. Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли в селе Побегайловка Ставропольского края. Он рассчитан на 60 пациентов и оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В селе Побегайловка накануне майских праздников начало работу новое инфекционное отделение №2 Минераловодской районной больницы. Инфекционный госпиталь рассчитан на 60 пациентов, оснащен всем необходимым и уже принял первых больных", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, отделение развернуто в двухэтажном отдельно стоящем здании участковой больницы. Здесь оборудованы реанимационные палаты и палаты для пациентов в состоянии средней степени тяжести. 40 коек оснащены кислородной подводкой. Отделение имеет мобильный рентгеновский аппарат, переносной аппарат УЗИ, аппараты ИВЛ, которые могут проводить неинвазивную и инвазивную вентиляцию легких.

"Особое внимание уделено безопасности медицинских работников. Они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты (комбинезоны, маски, халаты, очки, противочумные костюмы) и дезинфицирующими средствами. Создан запас СИЗов, соблюдаются все меры предосторожности", - отмечается в сообщении. Для отдыха медицинских работников обустроено отдельно стоящее здание.

По информации Минздрава края, в медучреждениях Ставрополья на сегодняшний день функционирует порядка 2400 инфекционных коек, к трети из них обеспечена подача кислорода, 262 реанимационные койки обеспечены всем необходимым оборудованием для оказания медпомощи тяжелым пациентам. Порядка 90% подготовленных коек сегодня свободны.