В Северной Осетии на подготовку к отопительному сезону направят почти 337 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Около 337 млн рублей планируют затратить на подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов в Северной Осетии, сообщили журналистам в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"С начала 2020 года стартовала подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021. Сформирован общереспубликанский план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к новому отопительному сезону. Общая сумма запланированных средств составляет почти 337 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, на финансирование отопительного сезона в 2019 году была предусмотрена практически такая же сумма средств.

В рамках плана мероприятий будет подготовлено 2499 многоквартирных дома; 193 котельных; 240 километров тепловых сетей, в том числе 43 километра ветхих сетей; 46 центральных тепловых пунктов и т. д. Кроме этого, в план внесены работы по подготовке уборочной техники, дорог и тротуаров, жидкого топлива.

К запланированным работам сферы жилищно-коммунального хозяйства приступят после принятия решения на ближайшем заседании правительства республики.