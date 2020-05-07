В Карачаево-Черкесии студенты изготовили и раздали более 200 литров антисептиков

ЧЕРКЕССК, 7 мая. /ТАСС/. Студенты и преподаватели кафедры биологии и химии и медицинских работников Карачаево-Черкесского государственного университета У. Д. Алиева изготовили и раздали более 200 литров антисептических средств, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии.

"Студенты Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева под руководством преподавателей кафедры биологии и химии и медицинских работников принялись за изготовление эффективного антисептика, которым можно обрабатывать не только руки, но и контактные поверхности. На сегодняшний день студентами и преподавателями КЧГУ изготовлено более 200 литров антисептика", - говорится в сообщении.

Все изготовленные антисептики были бесплатно переданы учащимся и работникам вуза, всего их получили порядка 1000 человек.

В Минздраве отметили, что рецепт антисептика был создан на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения РФ. Антисептические средства, изготовленные студентами, состоят из этилового спирта, дистиллированной воды, глицерина и перекиси водорода.

За прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 464 случая заражения, 41 человек выздоровел, двое умерли.